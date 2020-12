Nella puntata che andrà in onda domenica 13 dicembre, alle ore 16:20 sempre su Canale 5, Sanem (Demet Özdemir) e Can (Can Yaman) passeranno dei momenti particolarmente teneri; effusioni e carezze riusciranno a far desistere il bel fotografo dal partire per scrollarsi di dosso la delusione? Intanto per Osman (Ali Yagci) si presenta un'importante occasione lavorativa proprio nella Fikri Harika. Di seguito le anticipazioni della 93^ puntata.

Trama episodio 93 DayDreamer

Osman, scelto come volto per la campagna pubblicitaria di un cliente, si presenterà alla Fikri Harika insieme al suo manager. L’attore, forte del suo talento, proporrà le proprie condizioni per la presenza nello spot.

Da subito sarà evidente la tensione tra lui e il più giovane dei Divit anche se, evidentemente, l’astio è da ricondursi al fatto che entrambi sono innamorati di Leyla (Öznur Serçeler).

Nel frattempo la signora Hüma (Ipek Tenolcay), avendo individuato in CeyCey (Anil Celik) l’anello debole su cui fare pressioni, continuerà a insistere e riuscirà a estorcere la preziosa informazione riguardante il luogo dove Can sta alloggiando. La notizia verrà immediatamente comunicata a Polen (Kimya Gökçe Aytaç) per fare in modo che i due si incontrino.

Ad Agva il coach del seminario a cui stanno partecipando Can e Sanem, avendo notato che tra i due esiste una forte intesa, proporrà loro di cenare insieme. La piccola di casa Aydin, bellissima vestita di bianco, deciderà di aprire il suo cuore durante la cena.

Racconterà di come da bambina si sia sempre immaginata nei panni di una principessa, innamorata e che volteggia con il suo principe in un'ampia sala. Anche se il sogno d’amore tra lei e il fotografo sembra momentaneamente impossibile sarà proprio un ballo a vederli vicini: basterà essere l’uno vicino all’altra per vedere tutta la sala intorno a loro scomparire.

Polen arriva e coglie Sanem di sorpresa

La giovane Aydin, rientrata nella sua stanza per trascorrere la notte, scoprirà che i riscaldamenti non funzionano. Recatasi alla reception per chiedere assistenza verrà informata che non esistono altre stanze disponibili. Fortunatamente, proprio in quel momento anche il maggiore dei Divit si troverà lì e offrirà di condividere la stanza avendo due letti nella sua (anche se uno di dimensioni minori poiché per i bambini).

Sanem, scomoda nel suo letto, finirà per passare la notte vicina al suo albatros. L'indomani la brutta la sorpresa: Polen, dopo aver scoperto dalla madre di Can l'indirizzo dell'hotel, si presenterà alla porta del ragazzo e li coglierà di sorpresa.

Nell'episodio precedente

Can Divit, dopo aver lasciato Sanem e dover scegliere se partire o meno per i Balcani (offerta proposta dalla sua ex fidanzata Polen), decide di trascorrere alcuni giorni in un hotel fuori città per schiarirsi le idee. L'impresa si rivela più difficile del previsto quando si accorge della presenza, nella stessa struttura, della sua copywriter. Tra i due nascono diverse occasioni d'incontro e scontro. Degli esercizi di coppia li vedono confrontarsi: anche se testardi e intenzionati a mantenere la propria posizione è innegabile l'attrazione e il sentimento che esiste tra di loro.