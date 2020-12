Stando alle anticipazioni turche di DayDreamer - Le ali del Sogno, nella puntata che andrà in onda domenica 6 dicembre Can e Sanem saranno lontani da Istanbul. I due giovani proveranno a risolvere i loro problemi attraverso una terapia di coppia.

Attualmente la soap opera va in onda ogni domenica su Canale 5 alle ore 16:20. A partire dal 21 dicembre, però, la fiction che vede come protagonista Can Yaman potrebbe essere trasmessa anche durante la settimana in daytime.

Can lascia Istanbul per rilassarsi

Can non riesce a perdonare il fatto che Sanem gli abbia raccontato ancora una volta una bugia. La giovane, infatti, pur di salvarlo ha ceduto il profumo a Fabbri.

Pertanto, nella puntata che andrà in onda il 6 dicembre, Can si prenderà del tempo per riflettere. Divit sarà conteso tra Polen, la quale lo vorrà con lui in un viaggio lavorativo, e Sanem, che farà di tutto per riconquistarlo. Can si allontanerà momentaneamente da Istanbul, ma il suo viaggio diventerà un'occasione per chiarire le questioni irrisolte con Aydin. Sanem sarà avvisata da Emre sulla destinazione del suo amato e si presenterà nel suo stesso hotel. La giovane fingerà di trovarsi lì per caso e si incontrerà con Can. La permanenza nello stesso albergo permetterà ai due innamorati di far chiarezza circa il loro rapporto, che sembra essere ormai agli sgoccioli. Divit sarà consapevole di amare ancora Aydin, ma non riuscirà a fingere che nulla sia successo.

Can ha perso la fiducia in Sanem e, nonostante i suoi sforzi, sembrerà non voler tornare sui suoi passi.

Terapia di coppia per Can e Sanem

Can ha più volte affermato di essere una persona diffidente, soprattutto a causa del rapporto complicato con sua madre. La donna, infatti, lo abbandonò quando lui era un bambino.

Nonostante sia consapevole di avere poche speranze, Sanem farà comunque di tutto per riconquistare la fiducia del suo amato. Durante il loro viaggio, Can e Aydin parteciperanno a un seminario e saranno sottoposti a una sorta di terapia di coppia. La copywriter fingerà di essere una frequentatrice abituale di quei posti, pur di giustificare la sua presenza in quel luogo.

L'argomento principale che sarà affrontato è appunto quello relativo alle bugie. I due si sentiranno molto esperti sulla questione e daranno il via ad un siparietto divertente. Can e Sanem diranno la loro opinione a riguardo e arriveranno a confrontarti su argomenti molto delicati. Il fotografo e la copywriter riusciranno, infatti, a riflettere e vedere il punto di vista dell'altro. Intanto, Huma chiederà ad Emre l'indirizzo dell'albergo di Can per poter informare Polen.