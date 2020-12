I colpi di scena nella Serie TV DayDreamer - Le ali del sogno non mancano mai e le anticipazioni delle nuove puntate turche rivelano che ci saranno delle novità importanti legate alla storia d'amore tra Can e Sanem. I due, dopo essersi ritrovati in seguito alla sparizione volontaria del giovane Divit che, deciderà di lasciare Istanbul per un anno, rischieranno di perdersi per l'ennesima volta e anche questa volta la colpa sarà di Yigit. Quest'ultimo, infatti, proverà a fare di tutto per separare Can e Sanem, geloso del loro bellissimo rapporto.

E allora Can, approfittando di questa turbolenta situazione, compirà una vera e propria follia: rapire la sua amata!

DayDreamer, le nuove anticipazioni turche: Sanem teme di perdere di nuovo Can

Nel dettaglio, Yigit dopo il ritorno di Can a Istanbul metterà in guardia Sanem, dicendole di aver scoperto che il fotografo ha intenzione di ripartire al più presto e quindi di lasciare di nuovo la città, facendo perdere le sue tracce. Yigit le farà credere che questa volta Can ha intenzione di andare via con la sua barca.

Un durissimo colpo per la ragazza che, temendo di perderlo per l'ennesima volta, deciderà di affrontare a "muso duro" il fotografo per scoprire la verità dei fatti.

Così, le trame delle puntate turche di DayDreamer, rivelano che Sanem si recherà al molo e senza pensarci su due volte salirà prepotente sulla barca del giovane Divit, per impedirgli di partire almeno non prima di averle dato delle giuste motivazioni.

Sanem viene rapita da Can sulla barca

Can resterà a dir poco spiazzato dalla scenata fatta dalla ragazza e in un primo momento non riuscirà a capire cosa stia succedendo. Poi, però, il fotografo deciderà di prendere in mano le redini della situazione e deciderà di mollare gli ormeggi, dirigendosi così in mare aperto.

A questo punto, quindi, Sanem sarà in trappola: la ragazza verrà così rapita da Can che ne approfitterà della situazione per poter trascorrere del tempo da soli. Le anticipazioni turche di DayDreamer rivelano che in un primo momento Sanem non la prenderà benissimo e proverà a opporre resistenza al suo rapimento, poi però si calmerà e deciderà di ascoltare ciò che il fotografo ha da dirle.

Can apre il suo cuore a Sanem: le anticipazioni turche di DayDreamer

Tra i due, quindi, ci sarà un confronto particolarmente emozionante e intenso durante il quale Can deciderà di aprire tutto il suo cuore alla donna che gli ha stravolto la vita. A quel punto Divit ammetterà che, per tutto il tempo in cui è stato lontano da Istanbul, non ha fatto altro che pensarla.

Una rivelazione sorprendente per la giovane Aydin che, a quel punto, ammetterà di aver provato a cambiarlo per paura di perderlo e soprattutto gli confesserà di aver scoperto che non è stato lui a bruciare il suo diario, così come le aveva fatto credere Yigit in un primo momento.