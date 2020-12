La nuova stagione televisiva 2021 è in partenza e sulle reti Rai saranno tante le fiction in onda nel corso dei prossimi mesi. Le prime anticipazioni sui titoli che saranno trasmessi a partire dal mese di gennaio in poi, arrivano dal web. Tanti i ritorni che sicuramente non deluderanno le aspettative del pubblico da casa, come nel caso di Che Dio ci aiuti 6 e Un passo dal cielo 6. Occhi puntati anche sulle novità tra cui la nuova serie dal titolo Lolita Lobosco con Luisa Ranieri e Mina Settembre con Serena Rossi.

Da gennaio 2021 ritornano le fiction Rai: si parte con Che Dio ci aiuti 6 e Mina Settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni sul calendario delle fiction del 2021 in onda sui canali della televisione di Stato rivelano che a gennaio in prime time su Rai 1 andranno in onda ben quattro nuovi titoli.

Trattasi di Chiara Lubich, la serie che vede protagonista Cristiana Capotondi e poi ancora debutterà Mina Settembre che vede protagonista Serena Rossi e Il Commissario Ricciardi, la nuova fiction con Lino Guanciale, reduce dal grande successo di ascolti con L'Allieva 3.

A queste tre serie si aggiungerà anche Che Dio ci aiuti 6, la fortunatissima fiction con protagonista Elena Sofia Ricci nei panni di suor Angela.

Il debutto è previsto per il prossimo giovedì 7 gennaio e fin dalla prima puntata non mancheranno i colpi di scena. Tra le novità di questa stagione va segnalato il ritorno del personaggio di Monica, interpretato dall'attrice Diana Del Bufalo ma anche l'arrivo di Pierpaolo Spollon, che quest'anno è stato anche nel cast di Doc - Nelle tue mani.

Su Rai 3, invece, ci sarà spazio per la messa in onda di Up&Down scritto da Andrea Simonetti e Gaetano Colella e per la nuova stagione di Dottori in corsia che verrà trasmessa in seconda serata.

I titoli delle nuove fiction Rai del 2021 previste tra febbraio e maggio: debutta Lolita Lobosco

E poi ancora tra febbraio e maggio 2021 arriverà una nuova "valanga" di fiction trasmesse sui canali della televisione pubblica.

In particolar modo su Rai 2 ci sarà spazio in palinsesto per le puntate inedite della seconda stagione di Rocco Schiavone.

Su Rai 1, invece, arriverà la nuova Serie TV dal titolo Lolita Lobosco che vede protagonista Luisa Ranieri ma ci sarà spazio anche per un nuovo capitolo de Il Commissario Montalbano con Luca Zingaretti.

Tra le nuove fiction in programma sempre sulla rete ammiraglia, vanno segnalate: La compagnia del cigno 2 con Anna Valle, La fuggitiva con Vittoria Puccini, Cuori con Daniele Pecci, La promessa con Greta Scarano, Carosello Carosone con Eduardo Scarpetta.

Il ritorno di Un passo dal cielo 6: forse nell'autunno 2021

Sempre nel corso del 2021 ci sarà spazio anche per la sesta stagione di Un passo dal cielo, la fortunata serie che vede protagonista Daniele Liotti che, con molta probabilità, sarà trasmessa a partire dal prossimo autunno (forse da settembre).

Torneranno anche le avventure de I Bastardi di Pizzofalcone con Alessandro Gassman.