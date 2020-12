Una nuova registrazione di Uomini e donne, si è svolta venerdì 18 dicembre. Le anticipazioni circolanti in queste ore sul web, riguardano in particolare il Trono Classico.

Nel dettaglio, si viene a sapere che Davide Donadei è parso molto complice con Chiara Rabbi e questo ha scatenato la reazione dell'altra corteggiatrice Beatrice Buonocore, la quale ha lasciato lo studio in lacrime. Da quanto si apprende, il tronista non ha cercato di fermarla, viceversa ha criticato il suo atteggiamento, dandole della 'infantile'.

Sophie Codegoni invece, ha perdonato Matteo, dopo l'uscita infelice del giovanotto nella scorsa registrazione.

U&D, la complicità di Davide e Chiara manda in crisi Beatrice Buonocore

Nei giorni scorsi in molti avevano pensato che Davide Donadei fosse ormai prossimo alla scelta, ma da quello che sta emergendo dalle anticipazioni sull'ultima registrazione, pare non sia così. Il tronista sembra ancora lontano dallo scegliere tra Chiara e Beatrice. Quest'ultima, ha persino lasciato lo studio di Maria De Filippi in lacrime, tornandosene a casa anzitempo.

Andando per ordine, si è scoperto che Davide ha deciso di uscire in esterna solo con Chiara, con la quale ha dato vita a un incontro particolarmente emozionante, tanto da far commuovere persino Gianni Sperti. La grande complicità tra i due ragazzi non è andata giù a Beatrice Buonocore, la quale è scoppiata in un pianto disperato, andandosene dallo studio.

Beatrice lascia lo studio di U&D, Davide le dà dell'infantile

Sempre dalle notizie circolanti in rete, si viene a sapere che Donadei non ha cercato di fermare la donna e non l'ha seguita dietro le quinte. Il tronista infatti è rimasto in studio, dove ha espresso tutto il suo rammarico per l'atteggiamento definito infantile di Beatrice. Dopo l'abbandono di Buonocore, il tronista è rimasto solo con Chiara, ma è plausibile pensare che, nei prossimi giorni, Davide andrà a riprendere Beatrice.

Quest'ultima nel frattempo, a distanza di poche ore dalla registrazione di Uomini e donne, ha pubblicato una Instagram Stories nella quale non ha nascosto la sua tristezza: "Mi dispiace, piccola ragazza dagli occhi grandi, che sei capitata qui, forse in un altro mondo, in un altro tempo ti sarebbe andata meglio, ma tu nonostante tutto continui a sorridere alla vita”.

Beatrice tornerà sui propri passi o lascerà il programma in modo definitivo?

U&D, spoiler ultima registrazione: Sophie perdona Matteo

In attesa di conoscere come si evolverà il percorso di Davide Donadei, nel corso della nuova registrazione di U&D, si è parlato anche della tronista Sophie Codegoni. La ragazza ha portato in esterna Antonio e Giorgio.

Capitolo a parte invece per Matteo che, la scorsa volta, aveva fatto infuriare la 18enne milanese dichiarando che il suo sarebbe stato un 'no' qualora fosse stata la sua scelta. Matteo si è presentato in puntata facendosi perdonare dalla tronista, grazie a una bella sorpresa.

Si ricorda che quanto avvenuto nella registrazione del 18 dicembre, verrà trasmesso non prima dell'11 gennaio 2021, quando Uomini e donne tornerà in onda su Canale 5 dopo la pausa natalizia.