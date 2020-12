Il 31 dicembre 2020 verrà trasmessa una puntata speciale del Grande Fratello Vip. In un'intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni Alfonso Signorini ha fornito alcune anticipazioni sulla scaletta. Il conduttore del Reality Show ha assicurato che sarà un veglione vero e proprio e non mancheranno i momenti emozionanti. Al contrario non verrà fatta alcuna nomination e dopo mezzanotte i concorrenti potranno scatenarsi con balli e canti.

Le anticipazioni del conduttore

Quest'anno Mediaset ha deciso di non trasmettere il Concerto di Capodanno condotto da Federica Panicucci. Al suo posto l'evento è stato sostituito con uno speciale del Grande Fratello Vip.

Alfonso Signorini ha raccontato alcune chicche relative alla puntata speciale. Per prima cosa il conduttore ha spiegato di avere chiesto esplicitamente all'azienda di non registrare la puntata: "Mi avrebbe depresso troppo far finta che fosse mezzanotte". Sebbene Signorini non ami festeggiare il Capodanno, in un anno particolare come è stato il 2020 ha ammesso che sarà un piacere fare il conto alla rovescia.

Sul tavolo di Mediaset Signorini ha messo molte proposte relative allo svolgimento della serata: "Sarà un veglione vero e proprio, non una puntata del GF". Come anticipato non ci saranno le classiche nomination, così come non verrà eliminato nessuno. Al contrario sarà una serata ricca di emozioni e tanti ospiti che allieteranno la serata con le loro performance.

Inoltre, il conduttore ha riferito che verranno sfruttate le potenzialità di tutti i "vipponi": ad esempio Pierpaolo fa bene le imitazioni, Maria Teresa è una conduttrice mentre Cristiano Malgioglio un'artista a 360 gradi. Durante lo speciale potrebbe esserci una gara culinaria dove i piatti cucinati dai concorrenti potrebbero essere essere giudicati da uno chef e da una giuria presente in studio.

Alfonso Signorini ha confidato di volere mettere al corrente i "vipponi" sulla scomparsa prematura di Gigi Proietti, Stefano D'Orazio e Paolo Rossi. Dopo il brindisi di mezzanotte i gieffini si potranno scatenare con balli e canti, ma per rispettare le norme anti-contagio sarà vietato fare il trenino.

Signorini su un nuovo prolungamento del reality

Prima di concludere l'intervista Alfonso Signorini ha elogiato i telespettatori del Grande Fratello Vip.

A detta del conduttore, i fan del reality show sono rimasti felici per la messa in onda di uno speciale durante la notte di San Silvestro. In merito ad un possibile prolungamento del reality show, il conduttore ha chiosato: "Escludo che il GF possa durare fino a Pasqua".

Il 25 dicembre invece, il Grande Fratello Vip non verrà trasmesso. Al posto del reality show andrà in onda il film "Natale da chef".