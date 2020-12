Prosegue l'appuntamento con il Grande Fratello Vip 2020 e le anticipazioni riguardanti la programmazione del reality show condotto da Alfonso Signorini rivelano che la prossima puntata in diretta andrà in onda lunedì 28 dicembre. Questa settimana, infatti, non è previsto il doppio appuntamento serale con la trasmissione: salta, infatti, la puntata prevista venerdì 25 dicembre (sostituita da un film natalizio). Per rivedere i "Vipponi" in prima serata bisognerà attendere il 28 dicembre e in questa data uno di loro dovrà abbandonare definitivamente la trasmissione.

Grande Fratello Vip, anticipazioni puntata 28 dicembre: un "Vippone" sarà eliminato

Nel dettaglio, Alfonso Signorini ha annunciato che il televoto della prossima settimana del GF Vip sarà eliminatorio e quindi uno dei concorrenti in nomination dovrà lasciare il gioco.

I concorrenti che rischiano sono: Maria Teresa Ruta, Sonia Lorenzini, Samantha De Grenet e Giacomo Urtis. Uno di questi quattro, quindi, lunedì 28 dicembre dovrà salutare i suoi compagni di gioco e non prenderà parte allo speciale del 31 dicembre di questa edizione, trasmesso in prime time su Canale 5.

Un televoto eliminatorio che andrà così ad assottigliare la rosa dei concorrenti di questa quinta edizione che terminerà soltanto il prossimo mese di febbraio 2021.

A rischio eliminazione dal GF Vip del 28 dicembre ci sono: Maria Teresa, Giacomo, Sonia e Samantha

Chi sarà il prossimo eliminato dalla casa del Grande Fratello Vip? Se per Maria Teresa Ruta e Giacomo Urtis si può dire che abbiano "scansato" già diverse volte l'eliminazione (addirittura il chirurgo ha fatto fuori il "pezzo da 90" Cristiano Malgioglio), lo stesso non si può dire per Sonia e Samantha dato che per loro si tratta della prima nomination che affrontano da quando hanno messo piede nella casa di Cinecittà.

Sei favorevole al rientro a scuola in presenza dal 7 gennaio? Clicca qui, partecipa al nostro sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Nel corso della prossima puntata del 28 dicembre, poi, sicuramente non mancheranno nuove sorprese e confronti tra i "Vipponi" che sono rimasti in gioco e che portano avanti (non senza fatica psicologica) la loro avventura.

Il 31 dicembre lo speciale del GF Vip di fine anno su Canale 5

Subito dopo l'appuntamento di lunedì prossimo con il GF Vip, la messa in onda del reality show è prevista nella stessa settimana per giovedì 31 dicembre.

In casa Mediaset, infatti, hanno scelto di affidarsi proprio ai "Vipponi" della trasmissione di Canale 5 per la serata di fine anno.

L'appuntamento è fissato per le ore 21:00, in diretta, subito dopo il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica. Una serata speciale ricca di ospiti e sorprese, così come ha svelato il conduttore Alfonso Signorini.