Ritorna il doppio appuntamento settimanale con il Grande Fratello Vip e le anticipazioni rivelano che la prossima puntata del reality show andrà in onda venerdì 4 dicembre in prime time su Canale 5. I colpi di scena non mancheranno in questa quinta edizione che si appresta a essere la più lunga di sempre nella storia del programma. I concorrenti in gara, infatti, resteranno reclusi tra le mura domestiche di Cinecittà fino al prossimo mese di febbraio. Intanto dalla puntata di questo venerdì, non ci sarà nessun nuovo eliminato dal gioco.

Grande Fratello Vip, le anticipazioni di venerdì 4 dicembre

Nel dettaglio, i concorrenti che lunedì sera hanno ottenuto il maggior numero di voti da parte degli altri inquilini, finendo così al televoto settimanale sono stati: Tommaso Zorzi, Stefania Orlando, Dayane Mello, Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi.

Tra questi sei personaggi, però, come ha anticipato lo stesso Alfonso Signorini non ci sarà la nuova eliminazione definitiva dalla trasmissione, dato che tutti resteranno in casa almeno fino a venerdì sera.

Nessun eliminato dalla nuova puntata serale del GF Vip del 4 dicembre

Colui che otterrà il maggior numero di preferenze sarà però immune dalle nomination della settimana successiva e quindi non finirà al televoto in vista della puntata del Grande Fratello Vip 5 in programma per lunedì 7 dicembre su Canale 5.

E in queste ore i fan si stanno letteralmente scatenando con le votazioni, in particolar modo quelli di Tommaso Zorzi che ad oggi conferma di essere uno dei volti più amati in assoluto tra quelli di questa quinta edizione del reality show condotto da Signorini.

Nel corso della prossima puntata di venerdì 4 dicembre ci sarà modo anche di parlare delle prime giornate trascorse da Cristiano Malgioglio tra le mura domestiche di Cinecittà.

Il paroliere, nel giro di poche ore, è diventato già il protagonista assoluto di questa edizione, dando vita a dei siparietti e dei momenti che sono diventati già iconici sul web e sui social network.

In arrivo nuovi concorrenti al GF Vip 5

Occhi puntati anche su quelli che potrebbero essere i nuovi concorrenti di questa quinta edizione del reality show Mediaset.

Proprio sulle pagine del settimanale Chi sono stati svelati i primi nomi degli inquilini e tra questi sono presenti anche Andrea Zenga (ex protagonista di Temptation Island) e la showgirl e conduttrice Samantha De Grenet.

Intanto da questo venerdì 4 dicembre il GF Vip dovrà vedersela contro la temuta concorrenza di The Voice Senior, il talent show musicale di Rai 1 condotto da Antonella Clerici che, al debutto, ha sfiorato la soglia dei 5 milioni di spettatori.