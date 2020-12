Le anticipazioni della famosa soap opera Beautiful sono ricche di sorprese per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che verranno trasmesse da lunedì 6 a venerdì 11 dicembre, Thomas Forrester, interpretato dall'attore Matthew Atkinson, farà di tutto per allontanare suo padre Ridge da Brooke, tanto che inizierà a complottare insieme a Shauna Fulton. Nel contempo, Katie sarà ancora in ospedale in attesa del trapianto, mentre Shauna farà di tutto per conquistare Ridge e si confiderà con Florence riguardo la sua scelta. Forrester, intanto, andrà via di casa e si prenderà del tempo lontano da Brooke.

Beautiful: Brooke e Ridge ai ferri corti

Nelle puntate di Beautiful che andranno in onda dal 6 all'11 dicembre, Thomas metterà in atto il suo diabolico piano contro Brooke che avrà immediatamente successo: Logan scoprirà che Ridge ha trascorso una notte insieme a Shauna Fulton e ne sarà notevolmente turbata. Brooke, in realtà, sarà ignara del fatto che tra suo marito e Shauna non c'è stato nulla, nonostante la Fulton abbia provato a sedurlo in tutti i modi. Nel frattempo Katie sarà ancora ricoverata in ospedale e dovrà attendere il trapianto. In seguito, Brooke e Ridge saranno ormai ai ferri corti e continueranno a litigare per colpa di Shauna.

Shauna vuole conquistare Ridge

Thomas Forrester continuerà a tramare alle spalle di Brooke senza pietà e sarà alquanto soddisfatto della discussione avuta tra suo padre e la Logan.

Frattanto, Shauna si confiderà con Florence e rivelerà alla donna di essere assai affascinata da Ridge e di volerlo al suo fianco il prima possibile. Successivamente, Thomas cercherà qualcuno con la quale complottare e troverà in Shauna una grande alleata. La donna, infatti, deciderà di schierarsi subito con Forrester, il quale prometterà alla donna di aiutarla a far fallire il matrimonio tra Ridge e Brooke.

Florence noterà subito il comportamento scorretto della madre e non sarà per niente d'accordo con le sue scelte.

Ridge deciderà di allontanarsi da Brooke per un po' di tempo, soprattuto per trascorrere più tempo con i propri figli Thomas e Steffy. Frattanto Brooke si sentirà ormai arresa e non avrà molta intenzione di lottare per il suo matrimonio, ma deciderà di affrontare Shauna.

È possibile rivedere alcuni degli episodi di Beautiful in streaming online, grazie alla piattaforma MediasetPlay.it. L'iscrizione all'apposito sito è gratuita, al suo interno si possono trovare anche altri contenuti, come i video-clip riguardanti le anticipazioni e i personaggi di Beautiful.