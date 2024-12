Oylum si sentirà male all'improvviso: "Aiutami, non sento più la mano, portami in ospedale" dirà in panico a Tolga nelle prossime puntate di Tradimento.

Le anticipazioni rivelano che la ragazza sarà in partenza per New York quando non riuscirà ad afferrare la valigia e capirà che le sta succedendo qualcosa di grave. Tolga porterà Oylum in ospedale ed emergerà che la ragazza ha una vertebra del collo rotta. Oylum non potrà più ballare e dovrà rinunciare al suo sogno più grande.

Tolga pronto ad accompagnare Oylum in aeroporto

Oylum dovrà dire addio al suo sogno di diventare una ballerina professionista a causa di un problema di salute.

Tutto avrà inizio quando la ragazza sarà in partenza per New York. Oylum avrà il biglietto grazie a Tolga e scriverà a Guzide una lettera in cui le confessa di averle mentito per due anni, sperando in un suo perdono. Con un filo di malinconia, Oylum si avvierà in aeroporto e tolga la accompagnerà, ma all'improvviso succederà qualcosa che cambierà per sempre il destino della ragazza. Mentre porterà le valigie alla macchina, infatti, Oylum si accorgerà di non riuscire a muovere la mano. In panico, la ragazza dirà a Tolga: "Aiutami non sento più la mano, portami in ospedale". Il figlio di Oltan correrà al pronto soccorso con Oylum che perderà completamente la sensibilità ad una mano e sarà sottoposta ad una tac.

Nel frattempo, tolga telefonerà a Guzide chiedendole di raggiungerlo in ospedale. Dopo aver effettuato la tac, la dottoressa parlerà con Oylum e le chiederà se recentemente ha subito qualche trauma.

La pessima notizia che spegnerà i sogni di Oylum

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Oylum spiegherà alla dottoressa che qualche mese prima ha avuto un incidente in modo, ma dalla risonanza non è emerso nulla di rilevante.

Tolga, però, ricorderà a Oylum che è stata aggredita poche settimane prima e a quel punto la dottoressa capirà che probabilmente il danno è dovuto a quell'episodio. "Hai una vertebra del collo rotta", spiegherà, vietando assolutamente a Oylum di ballare. "Rischi di diventare disabile", ammonirà la dottoressa, facendo sapere a Oylum che forse potrebbe tornare a ballare tra un anno, ma non da professionista.

Per la ragazza sarà un colpo durissimo perché vedrà i suoi sogni andare in mille pezzi. Quando Guzide arriverà in ospedale e parlerà con la dottoressa, apprendendo per la prima volta dalla dottoressa che sua figlia ama il tango.

Tutti stanno mentendo a Guzide

Guzide è circondata dall'affetto dei suoi figli e della sua famiglia, ma ignora molte cose di loro. Nelle puntate in onda in Italia, la giudice pensa che soltanto Tarik le ha mentito conducendo una doppia vita per cinque anni.

In realtà, tutti stanno mentendo a Guzide. Ozan non le ha detto che si licenziato dal lavoro da tre mesi e che ha un debito che non sa come ripagare. Oylum, invece, inganna sua madre e Ozan da due anni, fingendo di studiare medicina.

Anche Nazan sta mentendo a sua sorella, perché lei ha scoperto che suo nipote non lavora ma ha preferito non dire nulla a Guzide. Infine, il fratello della giudice, Umit, non le ha ancora detto che sua moglie lo ha lasciato e non le permette di vedere sua figlia.

Per il momento l'unico sincero con Guzide sembra Sezai, il suo vecchio amico dell'università, ma anche lui le nasconde qualcosa: è innamorato di lei da anni.