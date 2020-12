Nella puntata di Beautiful in onda martedì 15 dicembre, Thomas continuerà a creare problemi a casa Forrester. Il giovane riceverà un due di picche anche da Steffy, che non avrà alcuna intenzione di perdonarlo per quanto fatto a Liam e Hope. Nel frattempo, Ridge si troverà a combattere contro la moglie, decisa a ottenere la firma per l'adozione di Douglas.

Brooke, oltre ad avere problemi con Ridge, sarà impegnata a far coraggio a Katie, in ospedale dopo il collasso ai reni. Inm attesa di un trapianto, la poverina proverà a rassicurare Bill e Will, ma senza successo. Tutta la sua famiglia sarà angosciata per la sua sorte.

Beautiful, la trama della puntata di martedì: Steffy non perdona Thomas

Brooke è stata chiara con Thomas. Non lo perdonerà mai per aver nascosto a Hope il fatto che Beth fosse viva e nella casa di Steffy. Il giovane Forrester non saprà come comportarsi, anche perché tutta la famiglia Logan si mostrerà ostile nei suoi confronti.

La determinata Logan ha anche voluto parlare con Ridge. Non solo gli ha consigliato di far seguire suo figlio da uno specialista in grado di curare la sua ossessione per Hope, ma gli ha anche richiesto i documenti atti a far diventare Hope e Liam i genitori adottivi di Douglas.

Sia Brooke e che Hope sono convinte che il piccolo sia in pericolo a casa di Thomas e Vinny e vorrebbero un futuro migliore per lui. Dopo aver detto a Ridge di essere comunque ancora innamorata di lui, nella puntata di domani di Beautiful, Logan lo esorterà a portare a termine quanto promesso.

Ci sarà anche un confronto tra Steffy e Thomas. La giovane Forrester, alla luce di tutte le malefatte del fratello, respingerà le sue scuse. Ciò non farà altro che aumentare la rabbia di Thomas, ancora ignaro della richiesta di Brooke a Ridge.

Katie peggiora nei nuovi episodi di Beautiful

Brooke e Shauna finiranno per discutere di nuovo a causa della notte che Ridge ha passato dalla furba Fulton.

Tra le due voleranno accuse reciproche.

Stando alle anticipazioni di Beautiful della puntata di martedì 15 dicembre, Katie sarà ancora in attesa del trapianto di rene che potrebbe salvarle la vita. La dialisi è solo una soluzione temporanea e i medici noteranno che le sue condizioni di salute stanno inevitabilmente peggiorando.

Oltre a Will e Bill, al capezzale di Katie arriveranno anche Eric e Quinn, che si dispiaceranno per la triste situazione nella quale versa.

La dottoressa Davis continuerà a pressare lo staff affinché si trovi al più presto un donatore di rene compatibile.

Nelle puntate settimanali di Beautiful, a dare una svolta a questa storyline sarà Flo. Risultata compatibile per il trapianto, si convincerà a sottoporsi all'operazione, chiedendo però a Shauna di restare anonima.