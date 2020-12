Non mancano mai le sorprese nella soap opera iberica Una vita. Nel corso delle puntate in programmazione sull’emittente televisiva La 1 TVE dal 14 al 18 dicembre, fortunatamente Natalia Quesada non verrà processata in Francia poiché tornerà in libertà.

La serva Soledad invece per non far venire alla luce la verità sul decesso di Felicia Pasamar, ovvero che è morta per mano sua, commissionerà l’omicidio di Aurelio Mendez.

Una vita, trame Spagna: Marcos apprende che sua figlia Anabel è scappata dal convento

Le anticipazioni degli episodi di Una vita che verranno trasmessi in Spagna dal 14 al 18 dicembre, dicono che a seguito della partenza degli Olmedo, sia Carmen che Rosina cercheranno di convincere i rispettivi mariti a gestire il ristorante.

Intanto Genoveva vorrà scoprire quale rapporto avevano Natalia e Marcos in passato. Ad Acacias 38 giungerà la notizia della probabile scarcerazione della sorella di Aurelio, invece José affronterà Ignacio dopo aver scoperto che sta facendo affari con le ossa dei morti del cimitero. In soffitta Fabiana e Casilda cominceranno a sospettare che Alodia potrebbe essere incinta.

Nel contempo il presidente Eduardo proporrà ad Antonito di nominarsi ministro. Successivamente Natalia riceverà la visita di Genoveva in carcere, che non avrà intenzione di abbandonarla in questo difficile momento. Quest’ultima passerà la notte con la sua amica, e le darà il coraggio di confessare di essere stata abusata da Marcos. Jacinto vedrà Servante e Fabiana litigare come due amanti, invece Ignacio deciderà di lasciare la casa dello zio.

Intanto Marcos apprenderà che sua figlia Anabel è scappata dal convento dopo aver fatto uno sciopero della fame.

Soledad vuole sbarazzarsi di Mendez, Rosina e Carmen litigano

In seguito Leonardo fingendosi un fattorino consegnerà un pacco contenente una clessidra ad Antonito, da parte di un certo Fausto. Il marito di Lolita rimarrà affascinato dal dono misterioso ricevuto, mentre Josè non avrà altra scelta oltre a quella di mettere al corrente la moglie della fuga di Ignacio.

Jacinto dirà a Casilda di credere che Fabiana e Servante siano innamorati, invece Liberto farà un’offerta per il ristorante Nuovo Secolo XX. Felipe si recherà in prigione con l’ordine di rilascio di Natalia, mentre Marcos dopo aver scoperto che Mendez si trova in ospedale poiché è stato picchiato andrà a trovarlo. Soledad non appena scoprirà i piani del suo padrone chiederà a Fausto di uccidere il detective Aurelio prima che sia troppo tardi.

Carmen inviterà Ramon a rivelare l’attività che apparteneva agli Olmedo.

Ignacio dopo essersi trasferito in una pensione situata nel centro non vorrà tornare a casa dei Dominguez. Anabel riceverà una lettera da Aurelio, invece il commissario Belda tratterrà una falsa infermiera in ospedale che ha tentato di mettere fine all’esistenza di Mendez iniettandogli del veleno. Carmen e Rosina avranno un litigio a causa dell’acquisto del ristorante Nuovo Secolo XX. Infine Casilda convincerà Alodia a far sapere a Bellita che il padre della creatura che aspetta è Ignacio. Infine Soledad deciderà di prendere la dinamite che tiene in soffitta.