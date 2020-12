Martedì 8 dicembre, su canale 5 a partire dalle 13:40 andrà in onda un nuovo episodio di Beautiful. In particolare, le vicende ruoteranno intorno alla scoperta da parte di Thomas di quanto avvenuto tra Ridge e Shauna qualche sera prima. Un'informazione che Thomas vorrà utilizzare per mandare all'aria il matrimonio di Brooke e Ridge. Per questo, Forrester jr non esiterà a costringere Danny a telefonare a Brooke, per attirarla al Bikini e farle poi sapere che il marito ha passato la notte con un altra donna.

Beautiful, anticipazioni: Thomas ha un piano per distruggere Brooke

In Beautiful la ricomparsa di Thomas avrà creato nuovo scompiglio.

Il ragazzo, dopo la violenta lite con Brooke, avrà raggiunto l'amico Vinny al Bikini bar, dove sarà venuto a sapere della notte trascorsa insieme da Ridge e Shauna. Nonostante Danny e Vinny si dicano quasi certi che tra i due non è successo nulla, Thomas non vedrà l'ora di utilizzare questa preziosa informazione a suo vantaggio, per liberarsi una volta per tutte dell'odiata matrigna.

Thomas vuole far sapere a Brooke del tradimento di Ridge

Intanto, a casa di Brooke, giungeranno Liam e Hope, di ritorno dall'ospedale. I due aggiorneranno Brooke delle condizioni di Katie, la quale si starà sottoponendo alla dialisi in attesa di un rene nuovo. Proprio nel medesimo frangente, arriverà anche il piccolo Douglas, riaccompagnato a casa dal padre del suo amichetto.

Il piccolo racconterà a Liam e Hope di aver incontrato Thomas e di come il padre lo abbia nuovamente trattato male. Brooke cercherà di tranquillizzarlo dicendogli che Thomas gli vuole bene e che tornerà quando avrà risolto alcuni problemi. Nel corso della nuova puntata di Beautiful, proprio Thomas pregusterà la faccia di Brooke quando verrà a sapere del tradimento di Ridge.

Beautiful, spoiler 8 dicembre: Danny complice di Thomas, chiama Brooke

La notizia riportata da Danny e Vinny avrà fatto felice Thomas il quale, in questo modo, avrà in mano un'arma per vendicarsi della matrigna. Dalle anticipazioni su ciò che accadrà in Beautiful, si viene a sapere che Forrester jr non esiterà a ricattare Danny per raggiungere il suo scopo.

In cambio di un lavoro come modello alla Forrester Creations, Danny acconsentirà di telefonare a Brooke con la scusa di doverle riconsegnare la cintura di Ridge. Stando al piano di Thomas, Danny dovrà poi rivelare a Brooke la verità su quanto accaduto la famosa notte in cui Ridge si ubriacò, senza farle capire che dietro a tutto ci sia il suo zampino. Danny quindi, alzerà il telefono e chiamerà Brooke. Come andrà a finire? Per scoprirlo bisognerà attendere le prossime anticipazioni di Beautiful.