Secondo le anticipazioni di Beautiful, nelle puntate che andranno in onda dal 14 al 19 dicembre Brooke e Ridge saranno convinti di volersi separare. La donna non accetterà il tradimento dell'uomo, il quale racconterà tutta la verità a Steffy.

Katie, dal suo canto, riuscirà a trovare un donatore per il trapianto di rene, ma non saprà che in realtà si tratta di Flo. La donna, infatti, avrà i sensi di colpa per quanto accaduto con Hope e Liam.

Beautiful, trama dal 13 al 19 dicembre: Ridge e Brooke decidono di separarsi

Secondo le anticipazioni di Beautiful nelle prossime puntate Brooke e Ridge saranno ormai convinti di volersi separare.

La donna, infatti, non sarà in grado di perdonare il tradimento del marito e non si sentirà più stimolata a lottare per questo amore. Steffy verrà a conoscenza del fatto che il matrimonio di suo padre è ormai finito e ne resta molto dispiaciuta. Ridge, dal suo canto, deciderà di raccontare alla figlia che la colpa è solo sua e che il motivo di tale decisione è determinato da un suo tradimento.

Katie, intanto, sarà ricoverata in ospedale e per poter continuare a vivere avrà bisogno di un trapianto di rene. La donna sarà molto sconfortata e non si sentirà pronta ad affrontare una sfida così dura. Bill e Brooke l'aiuteranno a farsi forza e a lottare per sopravvivere. Sarà difficile, però, trovare un donatore compatibile per Kate e questo renderà tutti molto nervosi e sconfortati.

Flo, però, presa dai sensi di colpa per quanto successo con Hope e Liam, si metterà all'opera in gran segreto per risolvere la situazione. La donna sarà decisa ad essere la donatrice anonima e non dirà a nessuno la verità.

Beautiful, spoiler dal 13 al 19 dicembre: Katie riesce a trovare un donatore compatibile

Dopo un po' di tempo dal ricovero della donna, arriverà la notizia che è stato trovato un donatore di rene per Katie.

La donna si sottoporrà all'intervento chirurgico grazie all'aiuto di Flo, la quale ha deciso di essere la donatrice all'insaputa di tutti. La famiglia di Katie prenderà con molta gioia la notizia del donatore, ma la persona in questione chiederà ai medici di non rivelare la sua identità. Bill, Brooke e Donna saranno sorpresi dalla generosità del donatore anonimo e sono felici del fatto che Katie possa continuare la sua vita in modo dignitoso.

Katie finalmente verrà operata e tutto andrà per il meglio, avendo così la possibilità di poter vivere normalmente insieme a suo figlio Will. Nonostante l'operazione sia andata bene, i medici si raccomanderanno con la famiglia di Katie di fare molta attenzione, in quanto potrebbe esserci un rigetto. Brooke e Donna staranno molto attente e attenderanno con ansia il momento in cui Katie sarà fuori pericolo.