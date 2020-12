Benedetta Rossi, nota per la sua trasmissione "Fatto in casa da Benedetta" e per la sua pagina Instagram in cui condivide i suoi consigli da food influencer, ha detto di volersi prendere un periodo di pausa per dedicare più tempo all'amore della sua vita, il marito Marco Gentili. La food blogger ha motivato la sua assenza sui social, comunicando l'importanza e il bisogno di stare accanto alla persona che ama. "Siamo marito e moglie, negli ultimi anni siamo diventati anche ‘colleghi di lavoro’. Il fatto di lavorare insieme, a casa nostra, ha tanti vantaggi, ma quando si è stanchi e stressati si finisce per prendersela con chi ti è più vicino".

La nota influencer ha dichiarato poi di voler passare più tempo con lui, lontana dal lavoro che nell'ultimo anno è diventato molto impegnativo. Nonostante non si sia mai sottratta alle difficoltà, Benedetta, ha attraversato momenti difficili ma anche istanti di condivisione che le hanno permesso una maggiore vicinanza ai fans.

Dalle trasmissioni di cucina alla vita privata

Benedetta Rossi è sempre stata legata alla community dei suoi fan. Con loro ha sempre condiviso post e commenti, ha rilasciato consigli di ricette in cucina attraverso il blog 'Fatto in casa da Benedetta' e i suoi video hanno raggiunto i 147,9 milioni di utenti sia su Facebook che su YouTube. Un blocco mentale l'aveva già allontanata dai suoi followers durante il periodo di luglio, in cui venivano registrate le riprese della trasmissione "Fatto in casa per voi", in onda sui canali Real Time e Food Network; a questo si era aggiunta la drammatica morte del suo cane Nuvola.

Marco Gentili: chi è il socio in affari di Benedetta Rossi

Marco Gentili è nato ad Altidona in provincia di Fermo ed è sposato con Benedetta dal 2009. Con lei condivide la vita professionale ed è il fondatore della società "Maui Media Srl", l'azienda che si occupa della pubblicità e del marketing web del sito "Fatto in casa da Benedetta". Esperto nel montaggio video e nel social media marketing, Marco gestisce anche la pagina Instagram della food blogger marchigiana.

La coppia si è conosciuta oltre vent'anni fa e Benedetta avrebbe conquistato il suo cuore grazie ad una torta rustica e alla passione per i cavalli. "Ci siamo conosciuti perché nell'agriturismo della sua famiglia c'era un maneggio e io volevo andare a cavallo".

I due ora vivono ad Altidona, in provincia di Fermo, in un agriturismo rustico chiamato 'La Vergara', che inizialmente veniva utilizzato come B&B.

Entrambi amano la natura e condividono l'amore per gli animali e la campagna.

Recentemente hanno deciso di festeggiare il loro decimo anniversario di nozze alle Hawaii, in una splendida spiaggia da sogno.