Da quanto riferisce il quotidiano The Guardian, a partire da un report riservato della UK Health and Security Agency (UKHSA), in Gran Bretagna occorrerebbe una stretta a causa del circolare della variante Omicron. Anche se i sintomi sono più lievi rispetto alla variante Delta, si rischierebbero oltre duemila ricoveri al giorno.

I numeri sarebbero quindi troppo alti e, come afferma il ministro della salute Sajid Javid, risulterebbero necessarie misure rigide entro il 18 dicembre, misure da prendere anche se i contagi raddoppiassero ogni 2,5 giorni.

Così come se l'intervallo crescesse ogni 5 giorni, una stretta sarebbe sempre necessaria entro dicembre. L'azione per fermare la pressione sul sistema sanitario, dovrebbe concretizzarsi il prima possibile, poiché Omicron potrebbe diventare la variante dominante, contando un milione di casi entro fine mese.

I numeri del bollettino

58.194 contagi e 120 morti nelle ultime 24 ore. Di questi, 448 sono i casi di contagio accertati di variante Omicron. La variante, da quando è comparsa nel Paese, ha contato 1.265 casi. il tasso di contagio è raddoppiato: la presenza di Omicron è passata dallo 0,15% di fine novembre, al 5,5% della prima settimana di dicembre.

Per quanto riguarda la Scozia, si prevede un "potenziale tsunami di contagi".

La premier Nicola Sturgeon afferma che la variante "si scatenerà" per la sua rapida contagiosità e invita tutti i cittadini a modificare i propri piani per le festività natalizie. "Stiamo affrontando una nuova sfida severa di fronte alla variante Omicron", ha aggiunto. La variante potrebbe diventare quella dominante di Covid-19 in Scozia, nel giro di giorni e non di settimane.

Il 'Piano B' e le misure di contenimento

Il piano B, appena varato dal Premier Boris Johnson non basterebbe e, dalla giornata di ieri, le mascherine sono obbligatorie sia nei luoghi pubblici, come i mezzi di trasporto, sia nei luoghi di assembramento al chiuso, compresi cinema, teatri e impianti sportivi. Resta volontaria nelle palestre, bar e ristoranti che operano ancora a piena capacità.

Da lunedì 13 dicembre, si tornerebbe allo smartworking, il governo, infatti, invita i cittadini a lavorare da casa.

Inoltre diventerebbe obbligatorio l'NHS Covid Pass o test rapido negativo per accedere ad alcuni eventi e l'utilizzo del Green Pass per quelli al chiuso con cinquecento o più partecipanti. Lo stesso sarebbe obbligatorio all'aperto con oltre quattromila partecipanti o in assoluto con diecimila partecipanti.

L'NHS sarebbe disponibile sull'app del servizio sanitario inglese, solo per chi è vaccinato con entrambe le dosi, o chi, negli ultimi 6 mesi è guarito dal Covid.