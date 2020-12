Prosegue il periodo d'oro dal punto di vista professionale per l'attore turco Can Yaman, che il pubblico di Canale 5 sta vedendo come protagonista della serie DayDreamer - Le ali del sogno. Dal 7 gennaio ritorneranno gli appuntamenti in prima serata con Can e Sanem ma intanto si pensa già al nuovo prodotto televisivo che lo vedrà protagonista. Trattasi di Bay Yanlis, una nuova serie turca che arriverà a breve anche in Italia ma che in patria è stata chiusa in anticipo per gli ascolti ritenuti insoddisfacenti. Una scelta che non è piaciuta per niente a Can Yaman.

Bay Yanlis chiusa in anticipo e Can Yaman sbotta

Nel dettaglio, in Turchia la serie Bay Yanlis è andata in onda tra l'estate e l'inizio dell'autunno ma non ha ottenuto il successo sperato e gli stessi risultati d'ascolto registrati in precedenza da DayDreamer. Proprio per questo motivo, la casa produttrice della serie, ha scelto di chiudere in anticipo la produzione e improvvisare un finale alternativo rispetto a quello previsto.

Una decisione che ha lasciato l'amato in bocca ai fan che si erano appassionati a questo nuovo progetto con Can Yaman e anche all'attore stesso.

A tal proposito Can ha dichiarato: "Perché Bay Yanlis è stata cancellata? Lo si dovrebbe chiedere ai grandi capi. Se dessi la mia risposta correrei il rischio di dire la cosa meno opportuna".

Mediaset trasmetterà Bay Yanlis: il titolo scelto è Mr. Wrong

Insomma sembrerebbe proprio che Yaman non abbia digerito questa chiusura anticipata della serie e non ha nascosto che grazie a Bay Yanlis ha interpretato un personaggio che gli ha permesso di esprimersi liberamente senza essere schiacciato dalla sceneggiatura.

Nonostante la chiusura anticipata in Turchia, Mediaset ha già acquistato i diritti televisivi di questa nuova serie che arriverà su Canale 5 con il titolo internazionale Mr.

Wrong (Signor Sbagliato).

Nuova fiction per Can Yaman: sarà il protagonista di Sandokan

In attesa di vedere in onda Mr. Wrong, Can Yaman si prepara per una nuova sfida professionale che lo vedrà protagonista nel nostro Paese.

Nei giorni scorsi, infatti, è stato ufficializzato che sarà proprio Can il protagonista maschile del reboot di Sandokan, la fortunata fiction che venne portata al grande successo da Kabir Bedi.

La serie sarà prodotta da Lux Vide e nel cast, oltre al già citato Can Yaman, sarà presente anche l'attore Luca Argentero reduce dallo straordinario successo di Doc - Nelle tue mani, la serie medical di Rai 1 che ha raggiunto dei risultati d'ascolto straordinari in prime time, arrivando a sfiorare la soglia degli 8 milioni di spettatori e quasi il 30% di share.