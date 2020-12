Dopo la messa in onda della puntata di ieri del GF Vip, il risveglio è stato piuttosto turbolento per diversi coinquilini. La mattinata, infatti, è cominciata con un aspro litigio tra Dayane Mello e Giulia Salemi. La prima ha accusato la seconda di voler a tutti i costi mostrarsi felice quando, in realtà, non è così.

L'influencer, dal canto suo, ha replicato dicendo di reputare la modella una persona estremamente egoista e invidiosa. Le due hanno avuto uno scontro parecchio acceso, che poi è terminato nel momento in cui Mello si è alzata ed è andata via innervosita.

Le accuse tra Dayane e Giulia al GF Vip

Dayane Mello e Giulia Salemi hanno avuto un litigio molto acceso nella casa del GF Vip. Tutto è cominciato questa mattina, quando le due coinquiline si sono ritrovate in giardino a confrontarsi sulle ultime dinamiche verificatesi in casa. Dayane ha esordito dicendo: "Dei tuoi scherzetti e sorrisi mi sono rotta". In seguito ha aggiunto: "Tu mostri che sei sempre felice, io vorrei vedere la Giulia che è entrata, non quella di adesso". L'influencer è rimasta basita dinanzi tali affermazioni, al punto che ha accusato la sua interlocutrice di provare invidia nel vedere un'altra persona felice. A tal proposti, ha sbottato dicendo: "Menomale che ho conosciuto uno come Pierpaolo che mi rende felice, che razza di persona egoista sei?"

Mello dà dell'immatura all'influencer

Mello ha smentito le parole della compagna d'avventura ed ha detto di non provare invida per la sua felicità, semplicemente reputa che Giulia non si comporti sempre in modo sincero.

A suo avviso, infatti, l'influencer si maschererebbe dietro i suoi sorrisi per nascondere il suo vero stato d'animo. La discussione è degenerata in poco tempo, al punto che è stata tirata in ballo anche Rosalinda, con cui Dayane ha avuto un'aspra discussione ieri sera. La modella, allora, ha accusato Giulia di averle "rubato" anche la migliore amica e poi le ha dato della immatura e bambina.

Salemi convinta che la modella sia invidiosa della storia con Pierpaolo

Le due si sono pesantemente insultate, fino al punto in cui Giulia ci è andata giù pesante insinuando che la sua coinquilina fosse gelosa del suo rapporto con Pierpaolo, in quanto sarebbe voluta essere lei al suo posto. A tal proposito, ha detto: "Io vivrò meglio di te, perché non provo cattiveria e invidia".

Poi ha aggiunto: "Ti brucia, ci hai provato con tre persone e non sei riuscita". La modella si è difesa dicendo che fuori ha un mondo che l'aspetta, pertanto, non ha affatto bisogno di crearsi una storia d'amore all'interno del GF Vip. Dopo poco, Dayane è andata via lasciando la coinquilina continuare a borbottare da sola.