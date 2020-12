Can Yaman continua a porsi al centro dell'attenzione dei fan. L'ultima notizia sull'attore riguarda il suo ritorno in Italia. Dopo l'intervista di ottobre nella trasmissione Verissimo e la registrazione della sua partecipazione a C'è Posta per Te, l'interprete di DayDreamer e Bitter Sweet tornerà in Italia molto presto. Lo ha annunciato lo stesso Yaman sul suo profilo Twitter. Non è stata comunicata alcuna data, ma l’attore turco ha dato appuntamento ai fan che lo seguono con un generico "molto presto". L'unica cosa certa è la città di Roma, confermata in uno dei suoi post. In attesa di maggiori dettagli, il prossimo appuntamento in tv sarà come ospite di Maria De Filippi nello studio di C'è Posta per Te che dovrebbe ripartire con la nuova edizione il 9 gennaio 2021.

L'interprete di DayDreamer Can Yaman annuncia su Twitter il suo ritorno in Italia

"Mi siete mancate tutte. Ci vediamo a Roma. Molto presto". Con questo post Can Yaman ha annunciato alle fan italiane il suo ritorno in Italia. Il messaggio, seguito da due emoticons (un bacio e la bandiera tricolore), è stato accolto positivamente dalle tante ammiratrici italiane che hanno iniziato ad apprezzarlo in Bitter Sweet - Ingredienti d'amore e lo stanno seguendo attualmente nei panni di Can Divit in DayDreamer - Le ali del sogno. L'attore ha pubblicato nella giornata di ieri 15 dicembre un secondo post in cui dice "Un bacio. Davvero". Il divo turco ha inserito anche in questo messaggio le emoticons precedenti aggiungendo delle note musicali. Il sito TvSerial si chiede se siano state messe di proposito come indizio del programma o evento a cui potrebbe partecipare.

Al momento non è dato saperlo e bisognerà attendere ulteriori informazioni, pubblicate probabilmente dallo stesso Yaman.

Mi siete mancate tutte. Ci vediamo a Roma. Molto presto 😘🇮🇹 — Can Yaman (@canyaman1989) December 15, 2020

Un bacio 😘🎶 Davvero. 🇮🇹❤️ — Can Yaman (@canyaman1989) December 15, 2020

Mr. Wrong con Can Yaman arriverà prossimamente anche in Italia

Nelle ultime settimane si è parlato di Can Yaman a proposito dell'ultima serie interpretata al fianco di Özge Gürel, Bay Yanlış.

È stata diffusa sul web la notizia che la romantic comedy andata in onda in Turchia la scorsa estate è stata acquistata anche da Mediaset che la trasmetterà prossimamente su Canale 5 con il titolo provvisorio 'Mr. Wrong'. Per Yaman si tratterà di un ulteriore dose di popolarità che andrà ad aggiungersi alla fama già consolidata in Italia, grazie alle partecipazioni a noti programmi Mediaset e al rapporto di amicizia che lo lega a Ferzan Özpetek.

L'attore interprete di DayDreamer lo scorso autunno ha incontrato quest'ultimo a Roma e da allora si vocifera di una possibile futura collaborazione tra i due. Attualmente non si sa se il suo arrivo nella Capitale avrà a che fare con il regista cinematografico o con qualche trasmissione Mediaset.