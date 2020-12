La popolarità di Can Yaman continua a crescere e in Italia l'attore approderà su Canale 5 con la nuova serie Mr. Wrong. La rete ammiraglia Mediaset, infatti, ha acquistato la serie che è stata trasmessa in Turchia la scorsa estate e che riunisce Yaman a Özge Gürel, già sua partner in Bitter Sweet - Ingredienti d'amore. Anche in Spagna AtresMedia ha deciso di accontentare i tanti fan dell'attore. Il gruppo di comunicazione iberico, infatti, ha acquistato i diritti di Bay Yanliş che andrà in onda sul canale Nova. In Spagna la fiction debutterà con il titolo El hombre equivocado.

Canale 5 trasmetterà Mr. Wrong con Can Yaman e Özge Gürel

Canale 5 ha acquistato Bay Yanlis, che letteralmente significa "signor sbagliato". La serie turca è andata in onda in patria sull'emittente Fox fino al 2 ottobre, per un totale di 14 episodi da 130 minuti ciascuno. Come avvenuto per DayDreamer - Le ali del sogno, la suddivisione in Italia potrebbe far raggiungere un numero maggiore di episodi (al momento si vocifera circa una quarantina di episodi). La serie piacerà agli appassionati di Bitter Sweet, sia per le atmosfere che per la coppia protagonista. Can Yaman e Özge Gürel tornano, infatti, a far coppia dopo il successo ottenuto nei panni di Nazli e Ferit. Nella serie l'attore abbandona la capigliatura lunga e selvaggia, per calarsi nel ruolo di un donnaiolo più curato e metropolitano.

In Spagna Can Yaman sarà El hombre equivocado

In Turchia Bay Yanlış non ha ottenuto il rinnovo per una seconda stagione, ma ha avuto un buon riscontro nel pubblico internazionale e nel 2021 andrà in onda in altri paesi, tra cui Italia e Spagna. Distribuita da Global Agency, la commedia romantica con Can Yaman verrà trasmessa sull'emittente Nova di AtresMedia con il titolo El hombre equivocado.

La notizia è stata data da Luis León Luri, responsabile della programmazione nei canali tematici di AtresMedia Tv. Luri si è detto entusiasta di questo nuovo acquisto, che conferma la leadership acquisita dal gruppo iberico nella distribuzione delle "dizi" turche. La serie andrà in onda nel nuovo anno, ma la rete non ha ancora annunciato la data del debutto.

Trama di Mr. Wrong/ El hombre equivocado: Can Yaman è Özgür Atasoy

In Mr. Wrong/ El hombre equivocado Can Yaman veste i panni di un ricco ristoratore, l'impenitente playboy Özgür Atasoy. La sua fama di donnaiolo rischia di danneggiarlo perché lo fa diventare agli occhi delle donne di Istanbul l'uomo "sbagliato". L’articolo di una giornalista, delusa dal suo comportamento, fa circolare il pettegolezzo che il giovane non sia poi così perfetto come vorrebbe far credere. Perciò decide di cercarsi una finta fidanzata. L'occasione si presenta quando Özgür conosce la vicina di casa Ezgi (Özge Gürel), una ragazza che crede nell'amore, ma profondamente delusa dagli uomini. Lui si propone d'insegnarle il metodo per trovare e conquistare l'uomo giusto.

Lei, in cambio, accetta di essere la sua finta fidanzata.