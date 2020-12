Nelle prossime puntate di DayDreamer, il ricongiungimento tra Sanem e Can, per quest'ultimo, precluderà un passaggio importante: il ritorno della giovane Aydin alla Fikri Harika. Per il fotografo, infatti, non ci sarà più motivo che la sua fidanzata lavori alla casa editrice di Yigit, ma la ragazza non la penserà allo stesso modo. Infatti vorrebbe proseguire con il progetto riguardante il suo primo libro e allo stesso tempo non vuole deludere Yigit per la possibilità che le ha dato. A ogni modo Sanem prometterà al suo fidanzato di pensarci.

Yigit propone un contratto a Sanem

Successivamente la giovane Aydin farà ritorno negli uffici della casa editrice e avrà modo di confrontarsi con sua sorella Leyla e con Yigit.

Soprattutto con quest'ultimo si scuserà per il mancato viaggio a Smirne.A ogni modo il ragazzo avrà una sorpresa per lei: un grande artista disegnerà la copertina del suo libro e in giornata le proporrà un contratto da farle firmare. Una notizia che renderà il progetto editoriale di Sanem sempre più concreto e la giovane Aydin farà fatica a dire a Yigit che in realtà potrebbe prendere in considerazione l'idea di tornare alla Fikri Harika.

Intanto Can in agenzia lavorerà con Polen al libro di ricette turche di quest'ultima e contemporaneamente arriverà anche Sanem. Polen cercherà di mettere il dito nella piaga, dicendole che probabilmente ora ritornerà in agenzia, facendo anche riferimento al fatto che quello del libro potrebbe essere un progetto senza una reale concretizzazione.

Sanem, però, stupirà tutti, affermando che non ha nessuna intenzione di abbandonare la casa editrice e che continuerà a lavorare al suo libro.

Can vorrebbe che Sanem lasciasse la casa editrice di Yigit

La scelta di Sanem, ovviamente, non piacerà a Can, che probabilmente si aspettava che la fidanzata rientrasse alla Fikri Harika. Al "trio" si aggiungerà anche Yigit, che come sempre il fotografo non vede di buon occhio, soprattutto quando si avvicina troppo a Sanem, dandole confidenza.

Anche Yigit, però, metterà del suo, infatti dirà a Can che Sanem in giornata firmerà un contratto.

A ogni modo la conversazione verrà interrotta da Deren, che parlerà a Can di un progetto per tutelare gli animali abbandonati (progetto di cui Sanem è responsabile). Ovviamente Polen e Yigit s'intrometteranno offrendo il loro aiuto, cosa che non piacerà tanto a Can.

Il fotografo però, da solo, vorrà confrontarsi con Sanem in merito al contratto con Yigit. Secondo lui la ragazza non ha bisogno di lavorare con Yigit per pubblicare il suo libro, per lui sta facendo solamente un errore e presto potrebbe pentirsene. Riuscirà Can a farle cambiare idea?