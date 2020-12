Le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno provenienti dalla Turchia rivelano che ben presto Huma si troverà costretta a difendersi da accuse che in realtà non saranno fondate. Mihriban, il ritrovato primo amore di Aziz, accuserà la donna di essere la fautrice dell'incendio scoppiato nel capanno di Can. In realtà, Yigit appiccherà il fuoco per cercare di distruggere le prove che lo incolperebbero della fine disastrosa fatta dal primo manoscritto di Sanem. Nonostante ciò, una serie di avvenimenti faranno sì che la madre dei Divit diventi facile bersaglio di Mihriban.

Lo scontro tra Huma e Mihribn

Seguendo le anticipazioni di DayDreamer, quando Can fingerà di aver un video che incastrerebbe Yigit, quest'ultimo correrà al capanno dell'affascinante fotografo che troverà collocazione nella grande tenuta di Mihriban per distruggere le prove. Il capanno però sarà chiuso a chiave e il fratello di Polen non si farà scrupoli nel dare alle fiamme la casa, per poi guardare da lontano la capanna avvolta dal fuoco. Can non perderà tempo e si getterà nel fuoco per salvare la bandana di Sanem, simbolo della loro passata ma mai dimenticata complicità.

L'evento, che riavvicinerà Can e Sanem, in quanto quest'ultima si offrirà di curare il giovane, porterà ad un grosso scontro tra Huma e Mihriban. Poco prima dell'incendio, la madre dei Divit si recherà dal suo ex marito Aziz per confrontarsi con lui ma non appena lo vedrà in compagnia della sua vecchia fiamma andrà su tutte le furie, tanto da avere un malore.

Dopo l'incendio, però, Mihriban analizzerà la situazione e si dirà certa che dietro il triste evento c'è proprio Huma e la inviterà con toni piuttosto accesi a stare lontano da lei e da Aziz perché non permetterà che si intrometta di nuovo nella loro vita così come ha fatto 30 anni prima.

Huma si schiera dalla parte di Yigit

Huma scoprirà presto che è stato Yigit a dare fuoco al capanno, in quanto sarà l'editore stesso a confessarlo alla sua complice.

Huma dopo averlo rimproverato in quanto avrebbe potuto fare del male al suo figlio maggiore, si schiererà dalla parte del fratello di Polen ancora una volta. La perfida donna lo rassicurerà dicendogli che entrerà in possesso dei filmati che potrebbero incastrarlo avendo delle conoscenze nell'agenzia di sorveglianza. Huma potrebbe così rischiare di mandare in fumo il piano di Can.

Infatti, Huma ben presto scoprirà che non esiste nessun video relativo alle telecamere di videosorveglianza e ciò spingerà Yigit a portare ancora avanti il suo perfido piano. Frattanto, Can e Sanem avranno modo di riavvicinarsi con la dolce scrittrice che curerà le ferite riportate dal suo ex fidanzato durante l'incendio doloso.