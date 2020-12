Prosegue l'appuntamento con la Serie TV DayDreamer - Le ali del sogno con Can Yaman che tornerà in onda su Canale 5 a partire dal prossimo giovedì 7 gennaio 2021. Le anticipazioni riguardanti le nuove puntate turche che saranno trasmesse prossimamente anche in Italia, rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena legati soprattutto alle vicende di Can e Sanem, il cui amore verrà ostacolato da Yigit, ma anche dalla perfida e astuta Huma. Anche quest'ultima sarà al centro delle prossime trame, dato che in seguito al ritorno del suo ex marito Aziz, dovrà fare i conti con una brutta sorpresa che la farà sentire male.

Can vuole mettere nei guai Yigit: anticipazioni turche DayDreamer

Nel dettaglio, Can porterà avanti il suo piano per smascherare Yigit in merito alla questione del diario bruciato di Sanem, di cui il fotografo è stato ingiustamente accusato.

Così Can farà credere all'editore di essere in possesso delle prove video di quel giorno, le quali attestano che sia stato lui a dare alle fiamme il manoscritto della Aydin.

Un duro colpo per Yigit, che a quel punto crede di essere stato messo realmente alle strette dal fotografo. Così, dopo essersi consultato con Huma, l'unica persona che conosce tutte le malefatte compiute dall'editore, deciderà di attuare un nuovo terribile piano diabolico.

Huma scopre che l'ex marito è tornato con Mihriban

Questa volta, però, Can vuole giocare d'anticipo. Le anticipazioni turche di DayDreamer rivelano che il fotografo parlerà con suo fratello Emre e gli chiederà di tenere sotto controllo Yigit, così da poterlo smascherare e mettere nei guai. In effetti l'editore si recherà proprio nel capanno dove Can si è trasferito in seguito al suo rientro ad Istanbul e proverà a forzare la serratura per entrare e recuperare le prove video del suo gesto.

A quel punto Emre informerà suo fratello di quello che sta accadendo e gli chiederà di raggiungerlo al capanno. Proprio in quel momento, però, Huma deciderà di recarsi a casa di Mihriban. Tra le due donne non corre affatto buon sangue, dato che in passato sono state entrambe innamorate di Aziz, padre dei fratelli Divit, ritornato ad Istanbul dopo un lungo periodo di assenza.

Huma si sente male: anticipazioni turche DayDreamer

Le anticipazioni delle puntate turche di DayDreamer rivelano che Huma scoprirà che c'è stato un ritorno di fiamma tra Mihriban e Aziz e questo per lei sarà un durissimo colpo da accettare. Per la madre di Can e Emre, infatti, questo verrà visto come una sorta di secondo tradimento da parte del suo ormai ex marito.

Dopo la tremenda scoperta, Huma si sentirà male. La donna perderà i sensi sulla soglia della porta per il troppo dolore. A quel punto verranno subito allertati Emre e Can, che saranno costretti a correre dalla mamma per soccorrerla, mentre Yigit porterà avanti il proprio piano diabolico.