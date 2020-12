Le prossime puntate di DayDreamer - Le ali del sogno avranno dei risvolti molto interessanti. Le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia svelano, infatti, che Can Divit farà ritorno a Istanbul dopo un anno di lontananza e se in primo momento deciderà di riprendere immediatamente la via del mare, ci sarà qualcosa che gli farà cambiare idea. Dopo aver rivisto Sanem e avendo saputo della sofferenza della sua ex fidanzata in sua assenza, il fotografo fingerà di avere un guasto alla barca e resterà in città. Da quel momento in poi farà di tutto per avvicinarsi alla dolce scrittrice.

La scelta di Can di non partire

Le trame delle puntate di DayDreamer che provengono dalla Turchia si concentrano sulla figura del protagonista Can Yaman. Dopo essere stato lontano da tutto e tutti per dodici mesi, l'affascinante fotografo si recherà nella città per fare visita al padre Aziz, anche lui tornato a Istanbul dopo essersi curato all'estero. Il maggiore dei Fratelli Divit si troverà ben presto faccia a faccia con la sua ex, ma Sanem gli chiederà di andare via avendo sofferto troppo durante la sua assenza. Can scoprirà attraverso Nihat che la dolce scrittrice è stata costretta a ricoverarsi presso una clinica a seguito di un grave crollo nervoso.

Sebbene Can sia deciso a lasciare la città, Aziz farà di tutto per cercare di spingere il figlio a trattenersi, arrivando a fingere un malore.

Il padre dei Divit capirà che un sentimento lega ancora suo figlio maggiore e Sanem, ma Can nonostante tutto sarà sempre più convinto di prendere il largo a bordo della sua barca. Una volta a bordo, però, Can leggerà finalmente il libro della sua ex e capirà quali e quanto profondi fossero i sentimenti di Sanem nei suoi confronti.

Così, il fotografo farà finta di avere un pezzo della sua imbarcazione rotta e rientrerà a Istanbul.

Can si vuole riavvicinare a Sanem

Can, a questo punto, non perderà occasione per riavvicinarsi a Sanem però Yigit si intrometterà sempre più spesso. Infatti, anche consigliato dalla perfida Huma, l'editore non solo corteggerà in modo sempre più evidente Sanem, ma le proporrà anche un viaggio di lavoro.

In particolare, Yigit, sempre dietro consiglio della mamma dei Divit, chiederà a Sanem di partire con lui per l'estero per promuovere il suo libro.

Sarà Aziz che inizierà a capire che Huma e Yigit stanno tramando contro la possibile riappacificazione tra Sanem e Can. Il maggiore dei fratelli Divit non si arrenderà di fronte alle prime difficoltà e farà di tutto per smascherare il fratello di Polen. Intrighi e sentimenti si coniugheranno, quindi, in maniera perfetta anche durante le prossime puntate della soap turca.