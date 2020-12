Per la programmazione natalizia 2020 le reti Rai e Mediaset hanno deciso di puntare decisamente sulla tradizione. Per le prime e le seconde serate dei giorni del 23, 24, 25 dicembre, infatti, i palinsesti della tv generalista e di quella commerciale mettono in agenda film cult, classici dell'animazione e pellicole che hanno come protagonista la figura di Babbo Natale. Una sicura novità, semmai, sarà rappresentata dalla Messa della Vigilia di Natale in Vaticano: per rispettare le disposizioni anti-Covid quest'anno la funzione religiosa officiata da Papa Francesco si svolgerà con due ore di anticipo rispetto agli anni passati.

Cosa vedere in televisione l'antivigilia di Natale

Per la fascia prime-time di mercoledì 23 dicembre l'agenda televisiva di Rai 1 ha in serbo la puntata dedicata a Gerusalemme del format "Ulisse - Il piacere della scoperta", condotto da Alberto Angela. Alle 21:20 Rai 2 ripropone il film di animazione "Alla ricerca di Nemo" e, successivamente, lo "Speciale 90° Minuto" per i gol e le interviste del turno infrasettimanale di campionato. Rai 3 manderà in onda "Chi l'ha visto".

Nel giorno che precede la Vigilia di Natale Canale 5 trasmetterà dapprima la prima visione tv della fiction "Fratelli Caputo", con Nino Frassica e Cesare Bocci e, in seconda serata, il film "Sconnessi" con Fabrizio Bentivoglio. Italia 1 propone "Le Iene presentano" e "Pressing Serie A" mentre i telespettatori di Rete 4 potranno guardare il programma di attualità "Stasera Italia Speciale" con Barbara Palombelli.

Programmazione natalizia del 24 dicembre

Il 24 dicembre Rai 1 manderà in onda la Santa Messa di Natale, alle 19:20, seguita dal film "Heidi", alle 21:30. Rai 2 mette in palinsesto il film "Alla ricerca di Dory", alle 21:20, al quale farà seguito il film "Un Natale molto bizzarro", alle 23:00. Rai 3 proporrà ai telespettatori il "Festival del Circo di Montecarlo" condotto da Melissa Greta Marchetto.

Nella fascia prime-time della vigilia di Natale Canale 5 manda in onda l'evento musicale "Concerto di Natale" condotto da Federica Panicucci, Rete 4 manderà in onda i film "Sette sposi per sette fratelli" e "Nativity", mentre per l'ultimo quarto di giornata Italia 1 offre la tradizionale accoppiata formata dai film "The Grinch" e "Una poltrona per due".

Natale in Tv: film e programmi del 25 dicembre

La sera del giorno di Natale Rai 1 propone il film di animazione "Gli Eroi del Natale", alle 21:25, e a seguire il film fantastico "Hugo Cabret". Per la prima e la seconda serata del 25 dicembre anche Rai 2 mette in palinsesto una doppia proposta cinematografica: "Natale al Plaza" e "L'Amore non dorme mai". Diversa invece la scelta di Rai 3 che manderà in onda una puntata speciale di "Qui e adesso Natale" con Massimo Ranieri.

Il palinsesto natalizio di Canale 5 prevede il film "Natale da chef" che andrà a precedere il Michael Bublè Live at BBC. Rete 4 manda in onda il grande classico "Via col vento", mentre Italia 1 trasmetterà dapprima il film di animazione "Polar Express", alle 19:30, e dopo il varietà "Up & Down" con Paolo Ruffini.