DayDreamer continua a entusiasmare I fan affezionati con le anticipazioni ricche di novità. Nelle puntate che andranno in onda prossimamente in Italia, Can e Sanem dovranno affrontare nuovi ostacoli improvvisi, i quali rischieranno di rovinare per sempre la loro storia d'amore. In seguito Yigit cercherà in tutti i modi di conquistare il cuore di Sanem e attuerà un particolare piano. Nel frattempo Can scoprirà le brutte intenzioni del suo rivale e sarà desideroso di avvisare la sua amata del pericolo. Divit e Yigit saranno ormai ai ferri corti: i due avranno un brutto scontro, il quale Can penserà di aver ucciso l'editore.

Spoiler DayDreamer: Yigit vuole separare Sanem e Can

Nelle puntate di DayDreamer che verranno trasmesse prossimamente in Italia, Yigit farà di tutto per rovinare la relazione tra Sanem e Can. L'editore sarà influenzato soprattutto da Huma, da sempre contraria al rapporto tra Can e la scrittrice. In seguito Yigit avrà in mente un diabolico piano per conquistare Sanem e gli mentirà in merito alla pubblicazione del suo libro: l'uomo gli confesserà di essere pronto a dare alle stampe il romanzo, grazie al contributo di una casa editrice americana, ma in realtà sarà tutto falso.

Sanem vuole che Can legga il suo romanzo

Nel frattempo Can si renderà conto delle menzogne dette da Yigit e cercherà di far ragionare la sua amata Sanem, ma la donna non darà peso alle parole di Divit e non gli crederà, anzi si arrabbierà molto per i sospetti infondati del suo fidanzato nei confronti del rivale.

In seguito Sanem chiederà a Can di evitare che le questioni di lavoro possano interferire con la loro storia d'amore. Inoltre, la scrittrice vorrà che il suo amato comprenda quanto è importante per lei il suo romanzo, così gli cederà una copia e lo pregherà di leggerla il prima possibile.

Yigit brucia la copia del romanzo di Sanem

Yigit scoprirà che Can è in possesso di una copia del romanzo di Sanem, così cercherà di approfittare della situazione.

L'editore riuscirà a mettere le mani sul manoscritto e lo brucerà, facendo ricadere tutta la colpa su Divit. Quando Can scoprirà del suo gesto, rimarrà assai turbato e sarà accecato dalla rabbia, così andrà subito a cercare Yigit. Quest'ultimo sarà preso alla sprovvista quando si ritroverà davanti il suo rivale e non ci vorrà molto prima che Divit si scagli contro di lui con violenza e lo prenderà a pugni.

Durante la rissa l'editore cadrà improvvisamente a terra, batterà la testa e perdendo conoscenza.

Can teme di aver ucciso Yigit

Can penserà di aver ucciso il suo rivale: Yigit, infatti, rimarrà a terra privo di sensi. In seguito l'editore verrà ricoverato in ospedale e dopo un po' di tempo si risveglierà. Nel frattempo Sanem sarà assai angosciata e spaventata dalla brutta reazione del suo fidanzato e deciderà immediatamente di lasciarlo. Successivamente Yigit farà un particolare accordo con Huma e farà credere a Sanem che potrebbe rimanere paralizzato, a causa delle percosse ricevute da Can. Quest'ultimo sarà ormai disperato per la situazione venutasi a creare con Sanem e deciderà di partire.