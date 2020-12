Le sorprese e i colpi di scena sono sempre numerosi nelle vicende della soap opera iberica Una vita. Nelle puntate in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset dal 3 al 10 gennaio 2021, Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) cadrà in una trappola di Cesar Andrade (Álvaro Báguena). Il trafficante smaschererà l’avvocato, nell’istante in cui gli consegnerà l’altissima cifra richiesta da lui per riavere Marcia Sampaio (Trisha Fernandez) tra le sue braccia. Purtroppo la brasiliana rischierà la vita durante lo scambio, poiché riceverà due colpi d’arma da fuoco dal suo rapitore.

La ragazza scamperà da morte certa per merito di Genoveva Salmeron (Clara Garrido), che darà il denaro necessario per farla operare.

Una vita, trame sino al 10/01: Cesar scopre la vera identità di Felipe

Nel corso degli episodi in onda su Canale 5 dal 3 al 10 gennaio 2021, ci saranno come al solito momenti ricchi di tensione. Le anticipazioni dicono che Cinta e Camino diranno alle loro madri di voler partecipare ai provini delle produzioni di Carchano. Felipe racimolerà più denaro possibile per poter pagare il riscatto per Marcia. Andrade però si prenderà gioco dell’avvocato, poiché vorrà tenersi sia i soldi che la brasiliana, dopo essere entrato in possesso di alcune informazioni interessanti sul vedovo di Celia.

Non appena il malvivente scoprirà la vera identità di Alvarez Hermoso, l’ispettore Mauro metterà piede a casa di Cesar con le forze dell’ordine: l’obiettivo di quest’ultimo sarà sia quello di salvare il suo amico di sempre e di far finire in prigione Andrade.

Marcia in gravi condizioni di salute, Susana vince il concorso di moda

Intanto Alfonso Carchano, un noto produttore cinematografico vorrà scattare qualche foto a Cinta e Camino. Nel contempo, mentre nel quartiere di Acacias 38 verrà diffusa la voce sull’operazione di polizia contro la banda di Andrade, Marcia correrà un grosso pericolo.

La fanciulla.

quando Felipe sarà in procinto di liberarla dalle grinfie del suo rapitore, verrà ferita gravemente e verserà in delle gravi condizioni di salute, per questo motivo verrà portata d’urgenza in ospedale. In seguito Susana darà l’impressione di non essere affatto contenta dopo aver vinto un concorso di moda. Alfonso, dopo aver scattato alcune immagini con Camino e Cinta, chiederà a Emilio un anticipo per sviluppare il film e per poter fare altre registrazioni.

Genoveva, dopo essersi lasciata andare alle lacrime quando vedrà Felipe disposto a tutto per Marcia, deciderà di fare un altro passo per conquistare il legale. In particolare la dark lady metterà a disposizione tutti i suoi mezzi finanziari per far sopravvivere la sua rivale in amore.

Bellita accetta di recitare per Alfonso, Sampaio riceve la visita di Yolanda

Nel frattempo Susana confesserà a Rosina e Liberto di aver rifiutato il premio vinto, poiché l'autore del disegno che ha presentato al concorso in realtà è suo figlio Leandro. A questo punto i coniugi Seler organizzeranno una cena romantica per Armando e l’ex sarta, ma commetteranno un errore: comunicheranno ai due un appuntamento in giorni diversi. Intanto Susana sospetterà che l’ex diplomatico potrebbe essere attratto da Felicia.

Camino e Cinta apprenderanno che Alfonso non vuole includerle in altri progetti. Più tardi il produttore si presenterà a casa dei Dominguez e chiederà a Bellita di essere la sua musa. Genoveva organizzerà un rosario per pregare per l’operazione di Marcia, venendo subito ringraziata da Felipe.

Alfonso confesserà a Bellita che il suo obiettivo in realtà è sempre stato quello di farla diventare un'attrice: quest’ultima accetterà di recitare per il produttore, ma soltanto in compagnia di Cinta e Camino. Intanto Marcia, dopo essere sopravvissuta all’intervento, riceverà la visita di Yolanda, mentre Felipe avrà una proposta da farle. Infine tutti gli abitanti del quartiere sapranno dei miglioramenti della brasiliana.