Novità in vista per i fan di DayDreamer, infatti i telespettatori "troveranno sotto l'albero" tante belle sorprese che riguarderanno la messa in onda della serie che vede come protagonisti Can e Sanem. Non solo è stata annunciata la data in cui la serie inizierà la messa in onda nel prime time a gennaio, in più è stata raddoppiata la collocazione del programma nel palinsesto natalizio del weekend di Canale 5.

DayDreamer nel periodo natalizio in onda sabato e domenica

Dopo l'ufficializzazione, da parte dei listini di Publitalia '80, di DayDreamer nella nuova collocazione del giovedì in prime time, ora è arrivata anche la data d'inizio di messa in onda.

Sui suoi profili social Mediaset ha annunciato che la Serie TV turca arriverà nella prima serata di Canale 5 a partire da giovedì 7 gennaio, e non dal 14, cosa che inizialmente alcuni portali avevano ipotizzato.

Ovviamente all'appuntamento del giovedì verrà ancora accompagnato quello della domenica delle 16:20 e per quanto riguarda il periodo natalizio, invece, la serie tv non sospenderà la sua messa in onda domenicale (sarà presente il 27 dicembre dopo la sospensione di domenica 20), ma in più verrà aggiunta anche una puntata extra il sabato (vista la pausa di Amici). Appuntamento quindi con Can e Sanem, a partire dalle 15:10, anche sabato 26 dicembre e 2 gennaio.

DayDreamer: da gennaio messa in onda prolungata

In questo modo da gennaio i fan della serie avranno l'opportunità di godersi, in aggiunta, più di due ore di messa in onda serale, a discapito dei soli 45 minuti trasmessi la domenica pomeriggio prima di Domenica Live.

La serie, oramai, è giunta alla fase cruciale della messa in onda. Superato il giro di boa (in Italia stanno andando in onda gli episodi appartenenti all'episodio numero 31 originale turco e in totale ne sono stati prodotti 51), la trama della storia d'amore tra Can e Sanem è arrivata a una fase molto complicata.

All'orizzonte sono previsti diversi alti e bassi e anche una proposta di matrimonio, ma una salto temporale di un anno cambierà in maniera definitiva il destino della coppia che sta tanto appassionando il pubblico italiano.

Per le fan di Can Yaman, però, le sorprese non sono finite.

Nel 2021 Can Yaman arriva anche con Bay Yanlış

Da poco è stato ufficializzato, da parte di Mediaset, anche l'acquisto di Bay Yanlış, la serie tv prodotta da Fox Turchia, andata in onda nel paese natale tra giugno e ottobre 2020, e che vede come protagonista non solo Can Yaman, ma anche Özge Gürel, conosciuta in Italia soprattutto per il ruolo di Nazli Pinar in Bitter Sweet - Ingredienti d'amore.

Al momento non si hanno tante notizie in merito alla messa in onda, soprattutto per quanto riguarda la collocazione nel palinsesto e la data d'inizio. L'unica cosa ufficiale è che qui in Italia verrà denominato Mr. Wrong.