Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 5, riguardanti le trame andranno in onda da lunedì 7 a venerdì 11 dicembre su Rai 1, annunciano il ritorno di Ludovica e dei nuovi guai che coinvolgeranno il fidanzato di Roberta. Mentre al grande magazzino di Milano saranno tutti intenti a fare l’albero di Natale, Silvia avrà un collasso proprio davanti alle vetrine del negozio di abbigliamento. Per Agnese e Armando, invece, arriverà il momento di informare Salvatore e Rocco della loro relazione. Dopo aver saputo che cosa ha fatto Umberto a Silvia e Federico, la contessa di Sant’Erasmo dirà all'amato di non farsi abbindolare dalla sua ex segretaria.

Anticipazioni Il Paradiso Delle Signore 5: Armando sprona Agnese a dire tutto alla sua famiglia

Per la tradizionale festa di Sant’Ambrogio, Armando e Agnese visiteranno la fiera degli "Oh bej Oh bej". Il signor Ferraris sarà entusiasta di raccontare alla sua amata i segreti del mercantino milanese, inoltre, la esorterà a parlare con Salvatore e Rocco della loro storia d’amore. Federico si troverà molto a suo agio nella nuova famiglia, composta da Luciano, Clelia e il figlio di quest’ultima, Carlo. Cosimo, per far felice la sua amata Gabriella, inviterà Roberta e Marcello alla Prima della Scala.

Marcello non si presenterà all'appuntamento con la fidanzata e questo finirà per far arrabbiare la signorina Pellegrino.

Il socio di Salvatore, ancora ricattato dal crudele Mantovano, sarà costretto a giustificarsi con una bugia.

La nuova decisione del giudice Cimatti su Pietro

Le anticipazioni delle nuove puntate della quinta stagione de Il Paradiso Delle Signore in onda fino a venerdì 13 dicembre, rivelano che la ricerca del sostituto di Marcello porterà aria di maretta tra Laura e Salvatore dato che la pasticciera scoprirà che il giovane Amato sarà in cerca di un cameriere e non di una cameriera.

Nel frattempo, il giudice Cimatti prenderà una decisione che cambierà la vita di Pietro Conti e della sua famiglia. Il figlio di Beatrice, ormai affezionato ad Armando e al collega Rocco, chiederà di poter continuare a lavorare dopo la scuola.

Stefania racconterà a Silvia di aver visto Federico al cinema e che era molto felice di stare con Luciano e la sua nuova famiglia.

L’ex segretaria di Umberto non prenderà affatto bene questa situazione, perché teme che il figlio l’abbia buttata fuori dalla sua vita.

Mancamento per Silvia, Umberto la soccorre

Anche nel periodo natalizio, lo spietato Mantovano darà del filo da torcere a Marcello. Il socio di Salvatore verrà a sapere da Roberta che la famiglia Pellegrino vorrebbe conoscerlo proprio nel giorno di Natale e quindi il ragazzo sarà costretto a fingere con la sua amata. Pietro avrà ancora difficoltà a capire perché sua madre si ostina a lavorare come inserviente al Circolo e Vittorio spronerà il nipote a convincere Beatrice a tornare a scuola per ottenere il diploma.

Ancora debilitata e sotto farmaci, la signora Cattaneo avrà un collasso proprio a pochi passi dal Paradiso Delle Signore, fortunatamente Umberto sarà nei paraggi e la soccorrerà.

In seguito, il commendatore Guarnieri riuscirà a convincere Federico a incontrare sua madre a Villa Guarnieri e al toccante confronto tra madre e figlio assisterà anche il ragioniere Cattaneo.

Il Paradiso Delle Signore 5, trame puntate 7-13 dicembre: Roberta trova l’anello di fidanzamento

Silvia ringrazierà Federico per aver accettato di vederla e di essere stato comprensivo nei suoi confronti. Più tardi, Umberto racconterà ad Adelaide di essere riuscito a far riconciliare Silvia e Federico, ma la contessa di Sant’Erasmo lo metterà in guardia dalla signora Cattaneo. Appena arrivata a Milano, Ludovica chiederà perdono alla famiglia di Riccardo Guarnieri. Nel frattempo, al Grande Magazzino milanese ferveranno i preparativi di Natale.

Le Veneri saranno impegnate ad addobbare l’albero di Natale, mentre Armando e Agnese decideranno di informare Salvatore e Rocco della loro relazione. Roberta troverà l’anello di fidanzamento di Marcello, ma mentre s’illuderà che tutto sta andando a meraviglia, Marcello, su ordine del Mantovano, partirà in Svizzera per incontrare un cliente inaspettato.