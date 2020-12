Le anticipazioni ufficiali che arrivano dalla programmazione Mediaset rivelano che, per la soap DayDreamer, potrebbe non esserci più spazio nel daytime della domenica pomeriggio dato che la serie turca sbarcherà direttamente in prime time. Gli episodi saranno disponibili anche in diretta streaming e su Mediaset Premium.

Cambia la programmazione di DayDreamer: la soap con Can Yaman in prima serata

Nel dettaglio, per le restanti puntate di DayDreamer - Le ali del sogno, Mediaset ha optato per la messa in onda in prima serata della serie turca con Can Yaman. La prima puntata, in onda dopo lo stop in daytime, è prevista per giovedì 7 gennaio 2021 a partire dalle ore 21:30 circa, così come annunciano i promo in onda attualmente su Canale 5.

Una promozione per la serie turca che in questi mesi ha appassionato una media sempre più crescente di spettatori, arrivando a toccare la soglia dei 2.5 milioni di spettatori in daytime con picchi del 18-19%.

Risultati positivi che hanno spinto i vertici di Canale 5 a procedere con la promozione nella prima serata Mediaset: la sfida per Can Yaman, però, non sarà per nulla facile.

Dal 7 gennaio, DayDreamer sbarca in prime time e sfida Che Dio ci aiuti 6

Dal prossimo 7 gennaio, infatti, in prime time su Rai 1 debutterà la nuova stagione di Che Dio ci aiuti, la serie televisiva con protagonista Elena Sofia Ricci nei panni di suor Angela, che nel corso di questi anni ha appassionato una media di oltre sei milioni di spettatori medi.

Insomma la sfida auditel per Can Yaman sarà decisamente "ardua" ma l'attore protagonista di DayDreamer ha tutte le carte in regola per ottenere dei buonissimi risultati d'ascolto anche in prime time.

Nel frattempo per Can sono in arrivo dei nuovi importantissimi progetti professionali.

Nei giorni scorsi è stato annunciato che sarà lui il volto del remake di Sandokan, la Serie TV che venne portata al successo da Kabir Bedi. Nel cast della fiction prodotta dalla Lux Vide, sarà presente anche Luca Argentero, che quest'anno ha sbancato gli ascolti con la fiction Doc - Nelle tue mani.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Le anticipazioni di DayDreamer: Yigit chiede a Can di sposarlo

Intanto, le anticipazioni sulle nuove puntate turche di DayDreamer rivelano che per Can e Sanem arriverà un nuovo ostacolo da superare.

Questa volta l'amore tra i due verrà messo a dura prova da Yigit, un nuovo personaggio che entrerà in scena nei prossimi episodi della soap turca e si invaghirà di Aydin al punto da chiederle di sposarlo.