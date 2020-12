La prossima puntata di DayDreamer - Le ali del sogno andrà in onda sabato il 26 dicembre, in seguito alla cancellazione dell'episodio previsto per il 20. Pertanto, nella puntata che andrà in onda il giorno di Santo Stefano Can prenderà la decisione di lasciare Istanbul e partire con Polen. Sanem sarà molto delusa dal comportamento del fotografo e arriverà a una conclusione molto sofferta: si licenzierà dalla Fikri Harika. Intanto entrerà in scena un nuovo personaggio, Yigit, il quale potrebbe cambiare le cose.

DayDreamer, anticipazioni del 26 dicembre: Sanem lascia la Fikri Harika

Can e Sanem hanno trascorso dei giorni molto intensi in un albergo fuori città.

I due si son riavvicinati durante il tempo trascorso insieme, ma l'arrivo di Polen, forse, ha cambiato le cose. Infatti, secondo le anticipazioni turche Can si convincerà di voler accettare la proposta della sua ex fidanzata: andare a lavorare nei Balcani e abbandonare Istanbul. Sanem non prenderà affatto bene la scelta del fotografo e lo accuserà di non essere in grado di affrontare i suoi problemi, così come ha fatto sua madre abbandonandolo. Can, però, non sembrerà disposto a cambiare idea. La giovane Aydin, a quel punto, deciderà di prendere una decisione per sé stessa: vorrà lasciare per sempre la Fikri Harika, agenzia che l'ha vista maturare e che le ha fatto incontrare il suo grande amore. Proprio per i ricordi che rievoca quel luogo, la giovane sceglierà di non farne più parte.

DayDreamer, spoiler 26/12: arriva Yigit, giovane interessato a Sanem

La giovane Aydin si renderà conto di non avere più alcuna speranza con il suo ormai ex fidanzato Can, nonostante lei le abbia tentate tutte pur di riconquistare la sua fiducia. Sanem, a quel punto, consegnerà le sue dimissioni e questo renderà tristi tutti i dipendenti della Fikri Harika.

La ragazza era infatti riuscita a conquistarsi l'affetto di tutti i suoi colleghi, in particolare di CeyCey, Guliz e Deren. L'unica che sembrerà essere felice per aver raggiunto il suo scopo sarà Huma, madre di Can, la quale non vedeva l'ora di cacciare via dall'azienda la giovane Aydin.

Le strade di Can e Sanem sembreranno ormai sul punto di separarsi, ma l'arrivo di una persona inaspettata potrebbe cambiare le cose.

Entrerà in scena un nuovo personaggio, Yigit, il quale sarà molto interessato a Sanem. Questo potrebbe mettere in discussione la partenza di Can.

Mevkibe intanto continuerà a scontrarsi con Nihat sulla base dei loro negozi che vendono prodotti differenti. La donna accuserà suo marito di vendere prodotti artificiali, rispetto ai suoi che sono di natura biologica. I due non sembreranno voler raggiungere un accordo e continueranno a litigare.