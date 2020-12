Proseguono le avventure di Can e Sanem: i protagonisti di DayDreamer - Le ali del sogno dovranno affrontare una nuova difficile prova. Infatti, come svelano le anticipazioni della puntata che andrà in onda domenica 13 dicembre alle 16:20 circa su Canale 5, proprio mentre Can e Sanem sembreranno vicini ad una riappacificazione grazie alla terapia di coppia che stanno svolgendo nell'hotel in cui stanno soggiornando, Polen si intrometterà tra i due. Intanto, Emre dovrà fare i conti con la sua gelosia nei riguardi di Osman, il quale verrà scelto come volto per un nuovo spot pubblicitario.

Emre geloso della presenza di Emre in agenzia

Andrà in onda domenica 13 dicembre una nuova puntata di DayDreamer. Sanem e Can si ritroveranno nello stesso resort dove prenderanno parte ad una terapia di gruppo durante la quale avranno modo di rivalutare i rispettivi punti di vista. Ciò porterà i due innamorati a riavvicinarsi. Frattanto, alla Friki Harika arriverà la richiesta di un nuovo cliente che manderà in crisi Emre. L'azienda con la quale l'agenzia pubblicitaria avrà a che fare chiederà che il volto del suo spot sia proprio Osman, il fidanzato di Leyla.

Divenuto ormai famoso come attore, Osman chiederà delle particolari condizioni per lavorare con la Frikri Harika. Già innervosito per la presenza dell'ex macellaio in azienda, Emre sarà deciso a mandare via il fidanzato di Leyla, la ragazza per la quale nutre dei forti sentimenti.

Deren, però, cercherà di riportare alla ragione il minore dei fratelli Divit. La direttrice creativa convincerà Emre a stare alle condizioni di Osman visto che il nuovo cliente ha posto come condizione fondamentale la presenza della nuova star della tv per lavorare con loro.

Polen nello stesso albergo di Can e Sanem

Frattanto, Huma cercherà ad estorcere a CeyCey informazioni circa l'assenza di Can.

Il giovane dietro le pressioni della perfida madre dei Divit alla fine cederà, rivelando il nome dell'hotel in cui si trovano Can e Sanem. Huma dirà subito a Polen di raggiungere il fotografo e la ragazza non se lo farà ripetere due volte, intenzionata a portare il suo ex ad accettare la sua proposta di lavoro nei Balcani. In albergo, nel frattempo, un guasto nella camere della minore delle Aydin, porterà Can ad invitare la ragazza nella sua stanza dove ci sono ben due letti a disposizione.

Durante la notte, i due giovani si riavvicineranno tant'è che si sveglieranno abbracciati nello stesso letto. Proprio quando Sanem sarà convinta di aver riportato Can dalla sua parte, Polen irromperà nella stanza. La presenza in hotel dell'ex fidanzata del fotografo sancirà un allontanamento tra quest'ultimo e la dolce copywriter che alla fine della sua breve vacanza con Can dovrà fare i conti con un avvenimento inaspettato. Can deciderà, infatti, di accettare la proposta di Polen e di partire per allontanarsi da tutto e tutti.