La soap opera turca DayDreamer - le ali del sogno continua ad appassionare i telespettatori con un solo appuntamento settimanale. Dopo la cancellazione della puntata di domenica 20 dicembre, lo sceneggiato occuperà il piccolo schermo il 26 dicembre 2020 con il 96esimo episodio. Sanem Aydin (Demet Özdemir) dopo la rottura con Can Divit (Can Yaman) darà le sue dimissioni alla Fikri Harika e verrà travolta da un’automobile.

Le strade dell’aspirante scrittrice e del fotografo da adesso in poi sembreranno separarsi, anche a causa dell’ingresso di Yigit (Utku Ates), un uomo che dopo aver investito per errore la fanciulla si mostrerà parecchio interessato alla stessa.

DayDreamer, trama 26 dicembre: Can deciso a trasferirsi nei Balcani

Le anticipazioni della puntata che i fan seguiranno sabato 26 dicembre 2020 a partire dalle ore 15:10 sino alle 16:00 circa, dicono che Sanem farà di tutto per farsi perdonare da Can. Per riuscire nel suo intento l’aspirante scrittrice con la complicità di Leyla ed Emre raggiungerà il fotografo ad Agva, finendo per soggiornare nello stesso hotel. Purtroppo il primogenito di Aziz sarà irremovibile, poiché farà sapere a Sanem di aver deciso di accettare l’offerta di Polen. In particolare Can sarà deciso a lasciare di nuovo Istanbul per lavorare nei Balcani. La fanciulla anche se avrà il cuore spezzato per la scelta inaspettata presa dal suo amato, dimostrerà di essere una donna matura ancora una volta dal discorso che gli farà quando si saluteranno.

Sanem oltre a ricordare al proprio capo che lei ha commesso degli errori per il suo bene, gli farà notare che è il primo a scappare non appena c’è qualche problema proprio come fa sua madre Huma. La giovane copywriter quindi non farà nulla per convincere Can a tornare sui suoi passi, per non costringerlo a fare ciò che non vuole. Le parole forti pronunciate dalla fanciulla faranno riflettere il fratello di Emre.

Emre cercherà di far cambiare idea a Sanem, Yigit investe la sorella di Leyla

A questo punto Sanem convinta che non avrà più senso lavorare alla Fikri Harika senza Can, deciderà di licenziarsi: il gesto della secondogenita degli Aydin farà gioire Huma che non vedeva l’ora di cacciarla dalla sua azienda, mentre gli altri colleghi non saranno per niente contenti.

Persino Emre cercherà di far cambiare idea a Sanem, che dopo aver raccolto tutte le sue cose ed essersi seduta in una panchina chiamerà un taxi per tornare a casa.

L'aspirante scrittrice verrà investita da un auto sopraggiunta a grande velocità guidata da Yigit, un editore appena ritornato in Turchia dopo aver vissuto un lungo periodo all’estero. Quest’ultimo sin da subito manifesterà la sua preoccupazione per le condizioni di salute della ragazza, portandola immediatamente in ospedale. Infine Mevkibe litigherà con il marito Nihat, poiché contesterà un negozio artificiale situato di fronte al suo.