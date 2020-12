La soap opera italiana Il Paradiso delle Signore farà compagnia ai fan anche nel periodo natalizio, con tante sorprese. Nel corso della puntata che andrà in onda su Rai 1 il 21 dicembre 2020, Marcello Barbieri (Pietro Masotti) sarà in preda allo sconforto totale a causa di Roberta Pellegrino (Federica De Benedittis). La venere non ci penserà due volte a mettere la parola fine alla sua storia d’amore con il giovane barista, prima di lasciare il capoluogo lombardo per realizzarsi professionalmente.

L’astuta contessa Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) invece, non volendo affatto rinunciare a passare le festività con i propri cari, troverà il modo per far allontanare Beatrice Conti (Caterina Bertone) dai cognati Vittorio (Alessandro Tersigni) e Marta Guarnieri (Gloria Radulescu).

Il Paradiso delle signore, trama 21 dicembre: Ernesta e Stefania cercano di risollevare l’umore a Silvia

Gli spoiler relativi al 51° episodio in programmazione sul piccolo schermo lunedì 21 dicembre a partire dalle ore 15:55, raccontano che il Natale si avvicinerà sempre di più. La zia Ernesta (Pia Engleberthc) e Stefania (Grace Ambrose) quando vedranno Silvia (Marta Richeldi) ancora affranta, proveranno a risollevarle l’umore, facendo l’albero insieme.

Intanto Marcello - dopo la fine della relazione sentimentale con Roberta - avrà il cuore spezzato, ma nonostante ciò sceglierà di continuare a lavorare in caffetteria con i suoi soci. A proposito di Laura (Arianna Montefiori) e Salvatore (Emanuel Caserio), quindi non avranno altra scelta oltre a quella di licenziare Sofia Galbiati, la nuova cameriera che avevano appena assunto per sostituire il giovane Barbieri.

Laura Parisi - dispiaciuta per la fanciulla - si farà venire in mente subito un’idea, visto che proporrà alla capo commessa Clelia (Enrica Pintore) di assumere la ragazza come venere al Paradiso al posto di Roberta.

Marta tornerà per la vigilia di Natale, Adelaide offre a Beatrice un soggiorno in una località sciistica

Successivamente a casa Amato, i vari Salvatore, Rocco (Giancarlo Commare), Armando (Pietro Genuardi) e Marcello cominceranno a parlare di ciò che faranno per la vigilia.

Nel contempo il ritorno di Marta è previsto proprio per il cenone di Natale, e Vittorio vorrà trascorrere le vacanze a casa con la moglie, la cognata Beatrice e i nipoti Serena (Giulia Petrugnani) e Pietro (Andrea Savorelli).

Adelaide organizzerà una riunione di famiglia nei giorni festivi e, per far allontanare i coniugi Conti dai parenti, offrirà alla cognata del direttore del Paradiso un soggiorno in una località sciistica.