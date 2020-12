Nuovo spazio dedicato alle notizie su Daydreamer - Le ali del sogno, la Serie TV diventata in breve tempo un vero e proprio fenomeno in Italia. Le trame delle puntate turche trasmesse prossimamente su Canale 5, raccontano che Can Divit (Can Yaman) sarà vittima di cocenti sensi di colpa dopo aver parlato con Nihat. L'uomo, infatti, scoprirà che Sanem Aydin (Demet Ozdemir) era stata ricoverata in una clinica psichiatrica a causa sua.

Daydreamer - Le ali del sogno: Can cerca di riavvicinarsi all'ex fidanzata

Le anticipazioni di Daydreamer - Le ali del sogno sulle nuove puntate in onda nelle prossime settimane in televisione, raccontano che Can sprofonderà nella tristezza dopo una rivelazione di Nihat.

Tutto avrà inizio quando il fotografo deciderà di far ritorno ad Istanbul dopo un anno dalla sua improvvisa partenza. A tal proposito, il maggiore dei Divit cercherà di riavvicinarsi alla sua ex fidanzata dopo aver scoperto di essere stato ingannato da Huma e Ygit. Purtroppo, la minore delle Aydin sosterrà di non voler più avere niente a che fare con lui, invitandolo a lasciare la città.

Nel frattempo Leyla, ormai sposa felice di Emre, e Mevkibe saranno ostili al ritorno di fiamma tra Sanem e Can. Entrambe le donne dimostreranno di non essere riuscite ancora a perdonare il fotografo per aver fatto sprofondare la loro congiunta nel baratro più totale. L'aspirante scrittrice si affiderà alle cure della psicologa Deniz per dimenticare l'ex fidanzato.

Sanem e il fotografo hanno un confronto

Stando agli spoiler turchi della serie tv con Can Yaman, si evince che Can non si arrenderà, tanto da pretendere un confronto con Sanem. In questa occasione, il fotografo preciserà di essere diventato un altro uomo. Il maggiore dei Divit, infatti, sottolineerà di essere diventato troppo possessivo per l'amore che nutriva nei suoi confronti.

Per questo motivo, dichiarerà di essersi lasciato tutto alle spalle e di non avere più spazio nel suo cuore.

La minore delle Aydin rimarrà colpita dalle parole dell'ex fidanzato, dando l'impressione di non essere riuscita ancora a dimenticarlo.

Can scopre che la sorella di Leyla è stata ricoverata in una clinica

La story-line subirà uno scossone quando Aziz consiglierà a suo figlio di accettare l'invito di Sanem e Deniz a casa loro. Sarà in questa occasione che il fotografo si imbatterà nell'ex suocero Nihat il quale, con le lacrime agli occhi, gli svelerà che sua figlia era stata ricoverata per alcuni mesi in una clinica psichiatrica nel tentativo di dimenticarlo.

La verità colpirà moltissimo Can, che apparirà pentito di aver provocato così tanto dolore alla sorella di Leyla.