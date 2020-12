Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da domenica 20 a sabato 26 dicembre da non perdere. Protagonista delle trame in onda su Canale 5 sarà Flo, l'angelo vivente che renderà possibile il ''miracolo'' per Katie. Sarà infatti proprio la giovane Fulton, esortata da Shauna, a donare il rene per salvare la zia.

Flo pregherà sua madre di restare anonima, non volendo il perdono delle Logan per il suo sacrificio. Se Brooke, Katie e Donna le chiederanno di tornare in famiglia, sarà perché crederanno al suo reale pentimento. La verità però verrà alla luce e Wyatt, commosso dal gesto dell'ex fidanzata, andrà a casa sua.

Anticipazioni Beautiful con stop puntate il 24 e 25 dicembre per il Natale

La prossima settimana, Katie verrà finalmente a sapere chi le ha salvato la vita donandole il rene. In ospedale, davanti ai Forrester e alle Logan, Flo rivelerà alla zia di essere proprio lei a essersi sottoposta al delicato intervento chirurgico. Hope strabuzzerà gli occhi, mentre Brooke resterà senza parole, almeno inizialmente.

Come spiegano le anticipazioni di Beautiful, Flo verrà quasi obbligata da Shauna a farsi avanti. In questo modo, l'astuta Fulton spererà di essere riammessa con lodi e onori nella famiglia Logan. Il suo desiderio tuttavia si infrangerà quando Brooke, ritrovata la lucidità, le intimerà di non farsi mai più vedere nei paraggi.

Le trame si intrecceranno veloci, con una pausa per le feste di Natale il 24 e il 25 dicembre quando Canale 5 manderà in onda film a tema.

Ridge si schiera dalla parte di Flo e Brooke impazzisce di rabbia

Nelle puntate settimanali di Beautiful che andranno in onda dal 20 al 26 dicembre, ci sarà un cambio di rotta che farà saltare i nervi a Brooke, già devastata per la vicinanza tra Ridge e Shauna.

Ridge le dirà di aver molto apprezzato il gesto di Flo che, a rischio della sua stessa vita, ha donato il rene a Katie salvandola da morte certa.

Ed è un buon motivo, secondo Forrester, per concederle il tanto agognato perdono.

Wyatt tra Sally e Flo, anticipazioni puntate Beautiful

Katie, dopo una breve permanenza in ospedale, tornerà a casa per riposarsi e passare in serenità la convalescenza. Ha salvato Katie e forse per lei c'è la speranza che le Logan - e in primis Hope - la possano perdonare per i suoi sbagli.

Wyatt andrà a casa sua per ringraziarla. Flo non farà mistero dei suoi sentimenti, dicendogli di essere ancora innamorata profondamente di lui. Memore però degli errori passati, non farà nulla per farlo allontanare da Sally.

Le anticipazioni settimanali di Beautiful relative agli episodi dal 20 al 26 dicembre (con una pausa per le festività natalizie il 24 e il 25 dicembre) raccontano che Wyatt sarà sincero con Sally: dopo averle detto tutto su Flo, le prometterà di non lasciarla e di essere innamorato solo di lei.