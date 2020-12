Giunto al 91° giorno il Grande Fratello Vip 5 sta mettendo a dura prova la resistenza mentale dei concorrenti e, stavolta, ad avere un crollo emotivo è stata Stefania Orlando. Il tutto nasce dalla puntata del 14 dicembre in cui, giunti al momento delle nomination, Tommaso Zorzi spiazza tutti, compreso il padrone di casa Alfonso Signorini, nominando Orlando. A fine puntata, però, Stefania incredula lo viene a sapere proprio dal diretto interessato che, in preda ai sensi di colpa, sbotta: "Mi merito di uscire".

Tommaso: "Ho nominato Stefania"

Non ci ha messo molto Tommaso a togliersi il dente e a dire apertamente a tutti quale sia stata la sua nomination, perché subito dopo la puntata in diretta su Canale 5 ha confessato: "Sono molto contento di essere finito in nomination, ho nominato Stefania, e mi merito di uscire".

La Orlando, a quel punto, scurisce in volto dando a vedere, seppur in rigoroso silenzio, una cocente delusione nei confronti di Zorzi. Dayane e Maria Teresa, stupite anche loro dalla scelta, chiedono spiegazioni in merito a questa spiazzante decisione.

Così Tommaso decide di spiegare che ha nominato Stefania per una discussione avuta tra i due, in cui Orlando anziché difenderlo avrebbe preso le parti di Samantha De Grenet.

E l'influencer continua dicendo che la frase che più lo ha ferito di Stefania, subito dopo lo screzio, è stata: "Stai attento a che difese prendi che anche le più grandi amicizie finiscono”

Il confronto tra Tommaso e Stefania

Poco più tardi, Tommaso decide di confrontarsi con Stefania esordendo con: "Io non ce l'ho con te" e Orlando sembra minimizzare dicendo: "Non ti sentire in colpa, voglio che tu sia felice.

Lo so che mi vuoi bene" per poi andare dritta in zona beauty.

L'influencer, scosso e deluso dal non essere riuscito a trovare un vero confronto, si allontana cercando conforto in Pierpaolo e Andrea, non prima di riferire la sua volontà di uscire dalla casa più spiata d’Italia. I due coinquilini tentano di rassicurarlo in tutti i modi, con Pretelli che lo esorta a vedere il lato positivo cioè che, malgrado il suo voto, Stefania non è andata in nomination.

Mentre Zelletta dice a Zorzi che, secondo lui, il suo comportamento è stato coerente, aggiungendo che sia normale avvertire tutto particolarmente amplificato quando ci sono anche dei sentimenti in ballo. Tommaso, dopo aver ascoltato le rassicurazioni di Andrea e Pierpaolo, è comunque sembrato molto preoccupato. Se il legame affettivo tra Stefania e Tommaso è adesso realmente in bilico non ci è dato saperlo.