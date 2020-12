Lunedì 7 dicembre su Canale 5 è stata trasmessa la 23esima puntata del Grande Fratello Vip 5. Elisabetta Gregoraci ha deciso di non proseguire l'avventura all'interno del Reality Show fino a febbraio 2021, per festeggiare il Natale con il figlio e con la sua famiglia. Una volta arrivata in studio la showgirl calabrese ha avuto modo di confrontarsi con Antonella Elia, dalla quale è scaturito l'ennesimo botta e risposta al vetriolo. Secondo Elisabetta, l'opinionista non avrebbe dato peso alle parole.

Il confronto tra Gregoraci-Elia

Una volta lasciata la casa del Grande Fratello Vip 5, Elisabetta Gregoraci è arrivata in studio ed è stata accolta dal calore dei presenti.

Dopo una clip riguardante il percorso all'interno della casa più spiata d'Italia, la showgirl ha dato adito ad un confronto con Antonella Elia.

Senza troppi fronzoli Elisabetta ha esordito: "Le parole hanno un peso Antonella e tu non hai dato peso". Successivamente la diretta interessata ha spiegato di esserci rimasta molto male per i giudizi dell'opinionista, tanto da avere passato notti insonni. Ma non è finita qui, perché Elisabetta ha rincarato la dose: "Tu da donna hai detto cose pesanti ad un'altra donna". A detta dell'ex moglie di Flavio Briatore, Elia avrebbe dovuto immedesimarsi visto che lo scorso anno ha partecipato al Grande Fratello Vip e quindi sa come funzionano certe dinamiche. A quel punto la diretta interessata ha cercato di spiegare la sua posizione.

Antonella ha riferito di non avere voluto colpire Elisabetta come donna, ma per il suo personaggio. Inoltre, l'opinionista ha criticato Gregoraci per non essersi mai separata dai suoi gioielli costosi. Al contrario Gregoraci ha spiegato che da quei bracciali non si separa mai, perché ci sono i nomi dei suoi cari.

L'intervento di Alfonso Signorini

Nel confronto-scontro tra le due donne è intervenuto anche Alfonso Signorini.

Il conduttore del reality show, ha evidenziato che Antonella Elia a volte è stata troppo dura nei confronti di Elisabetta Gregoraci. A tal proposito quest'ultima ha ribattuto: "Io sono una donna e una mamma, non un personaggio".

In difesa della Gregoraci è intervenuta Matilde Brandi. La showgirl ha chiesto esplicitamente alla Elia se fosse gelosa di Elisabetta.

L'intervento della 51enne non è stato preso affatto bene dall'opinionista, tanto che ha replicato al vetriolo: "Stai zitta gallina". Antonella ha lanciato l'ennesima frecciatina alla Gregoraci quando è stato il momento di sedersi sulla sedia. A detta della Elia, Elisabetta si sarebbe dovuta sedere su un trono e non su una sedia normale come tutti. La showgirl calabrese, però, ha prontamente zittito la sua antagonista: "Sei ridicola".