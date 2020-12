Il successo di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip ha spinto i vertici Mediaset a prolungare il reality show fino al prossimo mese di febbraio e non tutti l'hanno presa benissimo. In una delle scorse puntate del reality show, Alfonso Signorini ha comunicato ai suoi "vipponi" che la finale ci sarebbe stata l'8 febbraio ma a quanto pare non sarà così, dato che Mediaset avrebbe intenzione di prolungare ancora per una settimana il reality show. E Filippo Nardi, ultimo concorrente arrivato in casa, ha fatto spoiler sulla vera durata del reality parlandone con Tommaso Zorzi che ha sbottato.

Filippo Nardi fa spoiler sulla durata del Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, Filippo parlando con gli altri concorrenti si è lasciato andare alla frase: "Che tanto il programma finisce a metà febbraio. Dici l'8 Tommaso? Beh non so...".

Immediata la reazione di Tommaso Zorzi che, forte delle parole di Alfonso che aveva assicurato loro che la finale ci sarebbe stata l'8 febbraio 2021, ha subito puntato il dito contro Filippo e fortemente agitato gli ha dato dello "s...".

"Filippo Nardi tu non puoi fare questi giochi a noi. Capito? Siamo qui già da tre mesi, non farcelo" ha sbottato Tommaso Zorzi che ha provato in questo modo a carpire la verità e a scoprire cosa sapesse in più Filippo in merito alla vera data della finalissima di questa edizione del GF Vip.

Tommaso Zorzi sbotta con Filippo Nardi dopo lo spoiler sulla finale del GF Vip

Nonostante le pressioni di Tommaso, però, Filippo ha preferito non esporsi più di tanto dato che una delle regole dei concorrenti del reality show è proprio quella di evitare di portare notizie dall'esterno agli altri concorrenti che sono già rinchiusi in casa.

E subito dopo questo "botta e risposta" Tommaso ha alleggerito il tutto con la sua tradizionale ironia.

Il giovane influencer, infatti, parlando della durata "fiume" di questa edizione del GF Vip, ha dichiarato di aver ipotizzato che il prossimo 8 febbraio, la produzione li metterà tutti su un aereo e dirà loro che sono anche i concorrenti della nuova edizione dell'Isola dei famosi.

Nuovi concorrenti in arrivo nella casa del GF Vip 2020

In attesa di scoprire come si evolverà la questione e se ci saranno ulteriori prolungamenti del reality show da parte di Mediaset, le anticipazioni delle ultime ore rivelano che in casa stanno per arrivare dei nuovi concorrenti.

Le anticipazioni sulla puntata del GF Vip in onda venerdì 18 dicembre fanno sapere che ci sarà l'ingresso di Mario Ermito, attore conosciuto per una sua breve partecipazione a un'edizione "Nip" del Grande Fratello di diversi anni fa e per aver preso parte a Tale e Quale Show ma anche Ginevra Lamborghini, sorella della discussa Elettra.