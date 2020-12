Mancano poche ore all'inizio della 25esima puntata del GF Vip. Le anticipazioni che sono trapelate sulla diretta dell'11 dicembre informano i telespettatori dei tre nuovi ingressi che ci saranno in casa: Filippo, Samantha e Sonia diventeranno concorrenti ufficiali a partire da questa sera. Un vippone sarà eliminato definitivamente mentre altri finiranno a rischio dopo le nomination che saranno fatte a fine serata e che vedranno coinvolto per la prima volta la new entry Cristiano Malgioglio.

Tre nuovi inquilini nella casa del GF Vip

La quinta edizione del GF Vip si appresta a tagliare un importante traguardo: venerdì 11 dicembre, infatti, andrà in onda la puntata numero venticinque di una stagione del reality lunga e di successo.

Le anticipazioni che stanno circolando in rete sulla diretta di questa sera riguardano soprattutto i tre nuovi concorrenti che entreranno nella casa.

Come ha spoilerato Alfonso Signorini lunedì scorso, tre personaggi famosi si preparano a esordire nel format di Canale 5 dopo un breve periodo di isolamento precauzionale in albergo. Tra poche ore, dunque, varcheranno la soglia della porta rossa di Cinecittà: Samantha De Grenet (conduttrice e opinionista che avrebbe dei conti in sospeso con Dayane Mello), Filippo Nardi (il conte che si è fatto notare nella seconda edizione per la sfuriata sulle sigarette) e Sonia Lorenzini (ex tronista di Uomini e Donne che oggi è single e pronta a confrontarsi con Tommaso Zorzi su vecchie incomprensioni).

Un'eliminazione al GF Vip: Selvaggia e Giacomo più a rischio

Dopo una settimana di tregua, nella casa del GF Vip tornano le eliminazioni. Nel corso della puntata di venerdì 11 dicembre, uno dei concorrenti a rischio lascerà il gioco definitivamente, e sarà quello meno votato dal pubblico durante la settimana. I vipponi che tra poche ore potrebbero lasciarsi alle spalle la porta rossa di Cinecittà sono: Stefania Orlando, Andrea Zelletta, Giacomo Urtis e Selvaggia Roma.

Stando a quello che dicono i sondaggi sul web, i due personaggi che rischiano maggiormente di veder finire in anticipo la propria avventura nel reality di Canale 5 sono il chirurgo dei Vip e l'influencer che in passato ha partecipato a un'edizione di Temptation Island. Al termine della diretta di questa sera, ci saranno delle nuove nomination, il cui esito inciderà sul destino degli inquilini che riceveranno il maggior numero di voti da parte dei compagni.

Sorprese e possibili provvedimenti al GF Vip

Tra le altre anticipazioni della puntata del GF Vip dell'11 dicembre, spiccano quelle riguardanti Dayane Mello. Anche se la modella non è a rischio eliminazione, si dice che potrebbe essere punita per qualcosa che forse ha detto durante la settimana nella casa.

Per giorni si è parlato di una presunta bestemmia della brasiliana e, quando questa cosa sembrava essere stata smentita dagli audio più accurati, Signorini si è esposto per dire che la produzione sta analizzando ancora le prove per capire se espellere oppure no la concorrente.

I vipponi in nomination riceveranno delle sorprese dall'esterno come accade sempre, mentre gli altri saranno chiamati a spiegare cosa è accaduto in questi giorni sul fronte discussioni ed eventuali chiarimenti avvenuti nella casa più spiata d'Italia.

Stefania, in particolare, prima ha litigato e poi ha fatto pace con Rosalinda. La giovane attrice, però, è stata messa in dubbio anche da altri inquilini come Andrea e Selvaggia, che hanno storto il naso di fronte ai continui cambi d'atteggiamento e di idea della siciliana ma anche sull'influenza che Dayane avrebbe su di lei.