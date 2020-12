Il film "Una poltrona per due" continua a essere la proposta di Italia 1 per la fascia prime-time della Vigilia di Natale. Nel corso della prima serata di giovedì 24 dicembre, quindi, ci sarà modo di rivedere per l'ennesima volta Louis, Billie Ray, Ophelia, Randolph, Mortimer e tutti gli altri personaggi di questa pellicola cult del 1983 che ha come nome originale inglese "Trading Places". Il lungometraggio in questione viene trasmesso dalle reti Mediaset dal 1997 e nei giorni precedenti alla messa in onda viene annunciato con il breve ma immancabile spot che sulle note di "Let it snow" insinua il seguente dubbio: "Che Natale sarebbe senza Una poltrona per due?".

Trama completa del film 'Una poltrona per due

Il film cult "Una poltrona per due" ha come protagonista principale Louis Winthorpe III°, un agente di cambio molto rispettato nell'universo finanziario di Filadelfia.

Le continue affermazioni in ambito professionale permettono al broker di condurre un'esistenza agiata e di poter avere molto rispetto sociale da parte di colleghi, amici e conoscenti. Nel tempo libero Louis frequenta la sua bella fidanzata Penelope, un elitario circolo sportivo e riceve le inappuntabili cure del riservato maggiordomo Coleman.

Dalla parte opposta, in una sorta di Zenit e Nadir sociale, si trova invece Billie Ray Valentine, un clochard di colore sveglio e simpatico, ma che per tirare avanti fa finta di essere un veterano invalido della Guerra in Vietnam chiedendo con insistenza qualche spicciolo a tutti i passanti che incontra.

Tutto a un tratto le esistenze di questi due uomini così diversi iniziano a intersecarsi per gli effetti di uno scontro fortuito avvenuto tra i due per la strada. Louis Winthorpe III° afferma di essere stato aggredito da Billie Ray e così fa ricorso alla polizia per cercare di bloccare lo sfortunato senzatetto.

Dell'impatto avvenuto tra i due, tuttavia, sono stati testimoni anche i due principali dell'agente di cambio, i rispettati fratelli Randolph e Mortimer Duke, che iniziano a produrre ipotesi sui motivi che possono portare un individuo a commettere degli atti criminosi.

Per Mortimer alcune persone diventano ladri o criminali per predisposizione genetica, mentre per Randolph è l'ambiente in cui un soggetto cresce a plasmare la sua indole e a definire il suo comportamento.

Con la losca mediazione di un un funzionario del governo statunitense, di nome Clarence Beeks, i due attempati fratelli finiscono quindi con il decidere di fare la più insana delle scommesse puntando un misero dollaro e scambiando le posizioni sociali di Louis e Billie Ray.

Una volta perfezionato il crudele scambio di esistenze Randolph e Mortimer apprendono che Valentine ha uno spiccato talento per gli affari finanziari, mentre Louis cerca in ogni modo di riscattarsi ma senza speranza. Se non altro, in questo difficile momento il broker fa la conoscenza di Ophelia, una donna che pratica il lavoro più antico del mondo e che era stata pagata da Clarence Beeks per danneggiare la reputazione morale di Winthorpe.

Successivamente, sentendosi colpevole, Ophelia decide di offrire ospitalità per qualche giorno al broker. L'assoluta disperazione e l'amara constatazione di avere perso ogni suo avere portano Louis a commettere azioni completamente sconsiderate che però generano l'unica conseguenza di sancire la vittoria della scommessa da parte di Randolph Duke.

Allo scambio del misero premio di un dollaro pattuito per la scommessa, però, assiste inconsapevolmente anche Billie Ray che quindi viene a conoscenza del perfido piano ordito dai due fratelli.

A questo punto a Valentine non resta che rintracciare Louis che all'apice della disperazione aveva tentato anche il suicidio e insieme a Ophelia e al maggiordomo Coleman gli racconta quanto ha appena scoperto. Da questo preciso momento inizia il riscatto di Louis e Billie Ray ma per non spoilerare il resto della trama rimandiamo alla visione del film in programma giovedì 24 dicembre, a partire dalle ore 21:15, su Italia 1.

Cast del film: attori e personaggi

Nel cast attoriale del film "Una poltrona per due", la parte di Louis Winthorpe III è interpretata da Dan Aykroyd, il ruolo di Billie Ray Valentine da Eddie Murphy, quello di Ophelia dall'affascinante Jamie Lee Curtis, mentre la divisa del signorile maggiordomo Coleman è indossata dal compianto attore britannico Denholm Elliott.

Purtroppo non sono più con noi neanche i fratelli Duke e Clarence Beeks. In sede di provini per "Trading Places" il ruolo di Randolph fu affidato a Ralph Bellamy, quello di Mortimer a Don Ameche mentre il ruolo Beeks venne assegnato a Paul Gleason. Tra gli altri interpreti accreditati nel cast, infine, figurano Bo Diddley, James Belushi, Stephen Stucker, Frank Oz, James Eckhouse e Kristin Holby.