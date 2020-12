La ventiseiesima puntata del GF Vip ha creato una forte spaccatura nella casa: Stefania si è drasticamente allontanata dalle due persone con le quali aveva legato di più, e l'ha fatto per ragioni differenti. La Orlando ha urlato contro Maria Teresa per come ha parlato del loro rapporto durante la diretta, mentre a Zorzi ha rimproverato di averla nominata dopo tre mesi di amicizia quasi inossidabile.

Stefania perde le staffe con i suoi due amici del GF Vip

La diretta del GF Vip che è andata in onda lunedì 14 dicembre, ha fatto saltare i nervi ad una delle concorrenti più amate: Stefania si è sentita tradita dalle due persone alle quali era maggiormente legata.

Nella tarda mattinata di martedì 15 dicembre, la Orlando ha reagito malissimo quando Maria Teresa ha provato a spiegarle perché in puntata ha detto di essersi sentita messa da parte dalla sua amica.

"Cercavo una giustificazione, ma poi ci siamo chiarite", ha detto la Ruta prima che la romana perdesse le staffe e le urlasse contro.

Secondo la showgirl, la compagna di reality avrebbe parlato male del loro rapporto soltanto per avere le telecamere addosso: le incomprensioni alle quali la madre di Guenda Goria ha fatto riferimento ieri sera, per Stefania non ci sarebbero mai state, soprattutto nell'ultimo periodo.

Frattura nella stanza blu del GF Vip 5

"Io non ci sto a passare da str.. e insensibile. Ti ho sempre portato così, come ho sempre portato così anche lui", ha tuonato Stefania riferendosi prima a Maria Teresa e poi a Tommaso, che ha ascoltato tutta la discussione in silenzio.

"Vi siete messi contro di me, va benissimo. Ma non mi dovete rompere i co... con le ca.... La ca... me l'hai detta", ha aggiunto un'arrabbiatissima Orlando nella tarda mattinata di martedì 15 dicembre.

A far storcere il naso alla bionda concorrente del GF Vip, sono stati i comportamenti a suo parere incoerenti della Ruta e di Zorzi, ovvero i due vipponi ai quali si è legata di più sin dall'inizio del reality.

"Non mi rigirare le frittate. Mi sono rotta anche di questo. Prenditi la responsabilità di quello che dici, no che in una puntata dici una cosa e poi qui ne dici un'altra", ha aggiunto la soubrette nel duro sfogo che ha lasciato gli altri inquilini presenti senza parole.

"Cosa abbiamo chiarito a fare? L'hai fatto per avere la clip in puntata? Brava, Maria Teresa", ha concluso Stefania prima di girare i tacchi e lasciare la stanza blu.

La nomination di Zorzi fa arrabbiare Stefania e i fan del GF Vip

"Io sono esterrefatta", ha commentato Maria Teresa dopo che Stefania ha lasciato la camera da letto dove dormono loro due e Tommaso. Anche il ragazzo si è detto spiazzato dalla sfuriata che la Orlando ha fatto dopo la puntata di lunedì, quella nella quale l'ha nominata lasciando tutto il pubblico senza parole.

Quando la romana ha scoperto che Zorzi l'ha votata in confessionale, inizialmente ha reagito mettendosi a piangere e poi ha provato a comprenderlo e a perdonarlo; questo almeno era quello che sembrava ieri sera dopo la diretta.

"Ho fatto una cosa che non so nemmeno perché l'ho fatta. Sono una m... e merito di uscire, fatemi uscire", ha detto l'influencer rivolgendosi ai telespettatori che durante la settimana dovranno decidere chi tra lui, la Ruta, Urtis e Malgioglio sarà l'eliminato definitivo della prossima puntata.

Stefania ha abbracciato l'amico dicendogli che gli vuole bene lo stesso e che lo perdona per averla votata nonostante avesse tante altre persone da poter nominare.

Nonostante questo chiarimento, sembra che la Orlando non abbia mandato giù né la nomination di Tommaso né la clip nella quale Maria Teresa metteva in dubbio il loro rapporto.