L'attesa sta per finire. Mancano pochi giorni al ritorno de Il Paradiso delle Signore 5 e continuano a trapelare sul web nuove anticipazioni. La quinta stagione della soap è attualmente in pausa e tornerà in onda lunedì 4 gennaio 2021. Il nuovo anno porterà una ventata di novità nelle vicende del magazzino più elegante della tv. In particolare, stando alle anticipazioni diffuse in rete, nei prossimi episodi il pubblico conoscerà meglio la Venere Sofia Galbiati, entrata da poco a far parte del personale. Per i dettagli sul futuro del personaggio bisognerà attendere, ma sembra che la giovane sarà al centro di alcune importanti storyline.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: presto il pubblico conoscerà meglio la Venere Sofia

La storia di Sofia Galbiati (Giulia Chiaramonte) sarà al centro delle trame nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore. Le anticipazioni diffuse su internet rivelano che i telespettatori conosceranno qualcosa in più sulla novella commessa del grande magazzino. La ragazza, prima impiegata alla caffetteria e presto licenziata, sarà assunta al Paradiso in sostituzione di Roberta che ha deciso di partire per Bologna. Il nuovo anno sarà caratterizzato anche dall'atteso ritorno di Marta Guarnieri (Gloria Radulescu), la moglie di Vittorio Conti (Alessandro Tersigni). Come il pubblico ha appreso recentemente, la giovane fotografa non è tornata a Milano per Natale a causa del maltempo e il marito ha trascorso le feste con Beatrice (Caterina Bertone), vedova del fratello Edoardo.

Stando alle anticipazioni, Guarnieri tornerà negli episodi in onda nel mese di febbraio. In sua assenza, Adelaide (Vanessa Gravina) si insospettirà della pericolosa vicinanza tra Vittorio e la cognata. La contessa teme che ciò metterà in serio pericolo il matrimonio di Marta.

Nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore Irene si avvicina a Rocco: anticipazioni

La vicenda di un altro personaggio si farà largo prossimamente tra le storie de Il Paradiso delle signore. Nei prossimi episodi della soap qualcosa di strano attirerà l'attenzione di Rocco Amato (Giancarlo Commare). Secondo le anticipazioni rilasciate in rete, dopo una serie di "eventi incomprensibili", il giovane scoprirà che Irene Cipriani (Francesca Del Fa) dorme da tempo nel magazzino.

La bionda Venere, infatti, si è rifugiata lì dopo un serio litigio con il padre e ordinerà a Rocco di non raccontare a nessuno ciò che ha scoperto. Pare che questo segreto "condiviso" contribuirà ad avvicinare i due giovani. Presto, però, anche le commesse del grande magazzino si accorgeranno di questa insolita complicità.