Gli autori del GF Vip hanno deciso di concedere una deroga al regolamento per commemorare Diego Armando Maradona nel corso della puntata del 30 novembre del Reality Show. In genere agli inquilini della casa più spiata dagli italiani non vengono comunicate notizie relative a quanto accade all’esterno a meno che non si tratti di questioni di natura strettamente personale. L’unica eccezione, da quando è scoppiata la pandemia, è un periodico aggiornamento sull’emergenza sanitaria in Italia. Nella circostanza Alfonso Signorini ha convocato Maria Teresa Ruta in Mystery Room per ricordare il pibe de oro che aveva intervistato quando conduceva la Domenica Sportiva con Sandro Ciotti.

“Grazie a lui ho iniziato la mia carriera di giornalista sportiva” - ha ricordato la conduttrice televisiva. Successivamente i vipponi hanno riservato un lungo applauso al Diez. Sul web la decisione di ricordare Maradona durante la diretta del Grande Fratello Vip non ha riscosso unanimi consensi. In particolare su Twitter in tanti hanno fatto notare che un'analoga commemorazione non era stata riservata a Gigi Proietti, icona del cinema e del teatro italiano.

Maria Teresa Ruta ricorda Maradona al GF Vip: 'Ci siamo visti anche privatamente'

Non solo sorprese, gag e nomination nel corso della ventiduesima puntata del Grande Fratello Vip. Durante la puntata Alfonso Signorini ha comunicato ai concorrenti la notizia della scomparsa di Diego Armando Maradona.

Particolarmente emozionata Maria Teresa Ruta alla quale è stata mostrata una foto che la ritraeva con il fuoriclasse argentino. La conduttrice ha riferito che è stata presa in considerazione dalla carta stampata dopo un’intervista che l’ex capitano del Napoli le aveva concesso.

“In quell’occasione chiesi a Diego di palleggiare con un limone” - ha ricordato l’ex moglie di Amedeo Goria che ha aggiunto di aver incontrato il pibe de oro numerose volte sui campi di calcio.

“Ci siamo visti anche privatamente ma i fotografi non ci hanno mai beccato. Eravamo soltanto amici” - ha precisato Maria Teresa Ruta che ha poi posto l’accento sulla generosità di Maradona. “Ha aiutato tanti compagni di squadra”.

Signorini e gli autori nel mirino del web: 'Andava commemorato anche Gigi Proietti'

Maradona è stato ricordato anche da Francesco Oppini, telecronista di fede juventina per Diretta stadio su 7 Gold, che ha espresso il suo cordoglio a Diego Armando junior. “Lo conosco personalmente, lo abbraccio forte”. Un pensiero sul fuoriclasse argentino è stato espresso anche da Pierpaolo Pretelli e da Enock, fratello di Mario Balotelli. La commemorazione del Diez nel corso del reality show di Canale 5 non ha riscosso consensi unanimi.

In particolare in molti su Twitter hanno criticato Signorini e gli autori del programma televisivo per non aver ricordato allo stesso modo Gigi Proietti, scomparso il 2 novembre.

“Anche lui era un numero dieci a teatro” - ha evidenziato un utente mentre c’è chi ha sottolineato che sono stati dimenticati anche Sean Connery e Stefano D’Orazio (batterista dei Pooh).