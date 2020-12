Tra i colpi di scena del Grande Fratello Vip vi è quello riguardante l'ex tronista Andrea Zelletta che lunedì scorso ha scoperto in diretta tv del presunto tradimento della sua fidanzata Natalia Paragoni. Una vera e propria doccia gelata per Andrea che, a distanza di qualche ora, non ha nascosto la sua amarezza per questa situazione e in casa non ha saputo trattenere le lacrime. Intanto Natalia, dopo il confronto con il suo fidanzato, è tornata ad apparire sul suo account Instagram e ha postato delle storie che la vedono in compagnia di Gigi, il suo amato cane.

I dubbi di Andrea Zelletta sul presunto tradimento di Natalia svelato al GF Vip

Nel dettaglio, a lanciare la bomba sul presunto tradimento di Natalia Paragoni è stata Dayane Mello.

La modella ha rivelato che una persona, prima del suo ingresso in casa, le aveva raccontato che Natalia durante l'estate era stata in vacanza con un uomo e avevano dormito nello stesso letto. Una versione dei fatti smentita dalla diretta interessata anche se il racconto di Dayane ha acceso i dubbi di Andrea. Il ragazzo, in lacrime, ha ammesso di aver mentito quando in diretta tv disse di conoscere tutti i dettagli di questa vicenda.

Zelletta ha confessato di sapere soltanto che la sua fidanzata fosse andata in vacanza con degli amici ma di essere completamente all'oscuro del fatto che si parlava di un presunto tradimento ai suoi danni. Ecco perché Andrea, adesso, vuole vederci chiaro e nella casa del GF Vip non ha nascosto di stare male e di voler delle risposte da parte della sua fidanzata.

Natalia Paragoni riappare su IG dopo il confronto con Andrea nella casa del GF Vip

In attesa di scoprire come si evolverà questa situazione e se ci sarà un secondo confronto tra Andrea e Natalia nel corso delle prossime puntate del reality show Mediaset, la ragazza è tornata a essere presente sul suo account Instagram.

Nel corso della giornata di ieri, infatti, Natalia ha postato prima delle storie del suo ritorno a casa e del viaggio in treno fatto con Francesco Oppini, poi dei prodotti che ha sponsorizzato e infine, questa mattina, è apparsa su Instagram con il suo amato cane Gigi.

Le foto social di Natalia con Gigi

Natalia si è immortalata mentre si lasciava consolare da Gigi, il cane che da un po' di tempo fa parte della sua vita e che questa mattina lo ha reso protagonista delle sue storie su Instagram.

"Buongiorno, Gigi che dorme sul mio viso", ha scritto la dolce Natalia che, per il momento, non ha proferito parola sui dubbi sentimentali del suo ragazzo.

Riusciranno a risolvere e a fare chiarezza su questi chiacchiericci? Lo scopriremo nelle prossime settimane.