I colpi di scena nella casa del Grande Fratello Vip non mancano mai e in queste ultime ore hanno fatto molto discutere le parole pronunciate da Dayane Mello nei confronti di Rosalinda Cannavò. Tra le due c'è un rapporto di amicizia speciale, ma alcune frasi della modella brasiliana non sono piaciute per niente al pubblico social che segue e commenta il reality show. In particolar modo Dayane ha bacchettato Rosalinda per la dieta che segue all'interno della casa e per la sua scelta di prepararsi uova e bacon nel cuore della notte.

Dayane Mello bacchetta Rosalinda per la sua dieta al GF Vip

Nel dettaglio, Rosalinda si è avvicinata ai fornelli della casa del GF Vip per cucinarsi delle uova con il bacon e questo suo piatto ha subito attirato l'attenzione di Sonia e Dayane.

"È pesante uova col bacon a quest'ora" ha sottolineato subito Sonia e a sua volta anche Dayane ha infierito ulteriormente contro la sua amica. "Tu sei fuori, tu sei proprio fuori" ha sbottato la Mello aggiungendo di non capire il tipo di dieta che viene seguito dalla sua amica.

"Fa la dieta, mangia la mela tutto il giorno e poi mangia uovo e bacon alle 3:00 del mattino" ha proseguito Dayane bacchettando Rosalinda per la sua alimentazione.

'Finisce tutto nella cellulite' sbotta Dayane contro Rosalinda

Ma non contenta dell'attacco riservato alla sua amica, Dayane ha proseguito dicendo: "Tu lo sai dove va a finire questo, vero? Tutto nelle gambe, tutto nella cellulite". E poi ancora, a seguire, la Mello ha anche imitato Rosalinda in sovrappeso che non riuscirebbe a camminare.

"Pazienza, piacerò anche così" ha provato a giustificarsi Rosalinda visibilmente amareggiata dalle parole della sua amica che non è stata per niente tenera nei suoi confronti. Anche il pubblico social che segue il Grande Fratello Vip non ha gradito per niente il modo in cui Dayane ha bacchettato in casa la sua amica.

Sei favorevole al rientro a scuola in presenza dal 7 gennaio? Clicca qui, partecipa al nostro sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

I fan del GF Vip delusi dalle parole di Dayane verso Rosalinda

In molti, infatti, hanno sottolineato il fatto che Dayane non sarebbe stata per niente tenera nei confronti di Rosalinda, in merito anche al fatto che in passato l'attrice ha già sofferto di gravi disturbi alimentari, così come ha confessato lei stessa nelle settimane precedenti all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

Parole che sicuramente non passeranno inosservate e che potrebbero diventare oggetto di dibattito e discussione anche in vista della nuova puntata del Grande Fratello Vip in programma proprio questa sera 21 dicembre su Canale 5. Una serata che sarà caratterizzata anche dall'arrivo di Arisa e Alberto Urso che saranno ospiti d'eccezione per eseguire un medley di canzoni natalizie.