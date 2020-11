A Giulia Salemi non sembrano essere andate giù le parole di Elisabetta Gregoraci circa un possibile flirt tra l'italo persiana e l'ex marito Flavio Briatore. L'influencer si è sfogata in giardino con Dayane Mello volendo sottolineare che non è una gatta morta. Tutto è nato nel corso della ventunesima puntata del Grande Fratello Vip 2020, andata in onda lunedì 23 novembre.

Alfonso Signorini ha chiesto alle due concorrenti di esprimersi riguardo una lite avvenuta e messa in evidenza sul settimanale Chi diretto dallo stesso conduttore del reality. Le inquiline hanno confermato con Gregoraci che, in particolare, ha evidenziato che Giulia avesse passato più tempo con Briatore rispetto a lei durante delle vacanze trascorse in Sardegna tre anni fa.

Giulia Salemi a Dayane Mello: 'Gregoraci ha fatto un bagno di umiltà prima di entrare nella casa'

Giulia Salemi si è ritrovata a sfogarsi con Dayane Mello. Molto provata dalle parole della showgirl calabrese ha subito messo in chiaro che a passare per accattona o per gatta morta non ci sta. Non è mancato l'attacco alla conduttrice. L'italo-persiana ha, infatti, detto alla brasiliana che Gregoraci ha fatto un bagno di umiltà solo poco prima di entrare nella casa più spiata d'Italia, perché in realtà la snob è stata proprio lei. Il riferimento è chiaramente rivolto all'aver sposato un imprenditore molto facoltoso come Flavio Briatore.

Giulia Salemi ha ammesso, senza volersi nascondere, che anche lei ha avuto dei fidanzati benestanti ma tre anni fa la vacanza in Sardegna non le sarebbe potuta permettere.

Durante la puntata aveva dichiarato che era stata invitata perché amica di un tal Domenico, conoscente del manager e della showgirl. "Che male c'è ad accettare?", ha domandato alla Mello.

Giulia: 'Su Elisabetta mi ero ricreduta'

L'influencer ha ammesso alla brasiliana che era molto sorpresa quando ha fatto il suo ingresso al Grande Fratello Vip 2020 come concorrente.

Non si aspettava che Elisabetta Gregoraci fosse carina con lei, arrivando a ricredersi e a rivalutarla, così come ha fatto con Selvaggia Roma. "Ora che l'ho conosciuta mi piace. Perché dovrei nominarla?", ha chiesto alla Mello. La showgirl calabrese era arrivata, addirittura, a confidarsi con la stessa Salemi su episodi riguardanti la sua vita privata.

Elisabetta, infatti, le aveva detto che Briatore è molto possessivo e che per l'imprenditore lei è come se fosse ancora sua. "Mi hai mai visto in giro con qualcuno in questi tre anni?", aveva domandato la calabrese all'italo-persiana.

Alla fine del dialogo con Dayane Mello, Giulia Salemi è sembrata sempre più provata tanto da trattenere, a stento, le lacrime.