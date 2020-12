Rosalinda Cannavò (conosciuta anche con il nome d'arte di Adua Del Vesco) e Dayane Mello hanno avuto un diverbio al Grande Fratello Vip 5. Scendendo nel dettaglio, la modella brasiliana ha rimproverato la sua amica per uno spuntino notturno. Di fronte al rimprovero della sua amica, l'attrice siciliana ha risposto che non le importava nulla.

Il rimprovero di Mello

Le "Rosmello" (ship utilizzata dai fan di Rosalinda Cannavò e Dayane Mello) hanno instaurato un ottimo feeling nella casa del Grande Fratello Vip. Sebbene le due spesso parlino di amore, a volte non mancano i momenti di tensione. Nella notte tra domenica 20 e lunedì 21 dicembre, le due coinquiline hanno avuto un botta e risposta al vetriolo.

Tutto è accaduto alle 3 di notte, quando Rosalinda si è diretta in cucina per cucinarsi un uovo fritto al bacon. Mentre l'attrice siciliana si trovava in cucina è stata raggiunta da Sonia Lorenzini e Dayane Mello: in particolare, quest'ultima ha rimproverato la sua amica. La modella brasiliana ha esordito: "Tu sei proprio fuori". A detta di Dayane è inutile che la sua amica mangi una mela per tutto il giorno per fare la dieta se poi in piena notte fa degli spuntini molto calorici. Con tono sarcastico la brasiliana ha affermato: "Lo sai dove va tutto questo? Nelle gambe e nella cellulite".

Di fronte alle affermazioni della giovane, Rosalinda è apparsa impassibile: "Non ne me frega niente". Nel vedere la modella brasiliana che la imitava per farle vedere come sarebbe diventata se avesse mangiato l'uovo fritto con il bacon, Cannavò ha tagliato corto: "Pazienza, piacerò anche così".

Telespettatori divisi sui social dall'atteggiamento di Dayane

Durante i primi giorni di "reclusione" nella casa più spiata d'Italia Rosalinda Cannavò ha confidato di avere avuto problemi con l'alimentazione. L'attrice ha affermato che in un periodo buio della sua vita ha sofferto di anoressia, tanto da arrivare a pesare 20kg.

Per questo motivo il rimprovero di Dayane Mello all'indirizzo dell'amica non è stato visto di buon occhio da tutti i telespettatori della diretta h24.

Su Twitter un utente ha parlato di body shaming da parte della modella brasiliana nei confronti della Cannavò: "Umilia un'ex anoressica parlando di cellulite". Un altro telespettatore ha sostenuto che Mello non peserebbe le parole: "È bruttissimo sentirsi dire certe cose da qualcuno che ritieni amico". Una ragazza invece, ammettendo di essere un po' in sovrappeso ha riferito di essersi sentita presa in giro dalle parole di Dayane.

Al contrario un utente nelle parole della modella ha visto solamente il consiglio di un'amica. Un altro telespettatore invece, ha criticato il modo di esprimersi di Dayane ma al tempo stesso ha riferito di non avere visto cattiveria nel rimprovero.