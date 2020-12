Dopo l'uscita di Elisabetta Gregoraci dal Grande Fratello Vip 5, Pierpaolo Pretelli si è avvicinato a Giulia Salemi: i due hanno trascorso la notte a cavallo tra il 23 e il 24 dicembre tra abbracci, sguardi complici e coccole. Dayane Mello, parlando con Sonia Lorenzini, ha palesato le sue perplessità. La modella brasiliana ha il sospetto che la vicinanza tra i due possa essere dettata da una strategia.

Il commento di Dayane

L'amicizia speciale instauratasi tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sta già facendo sognare i fan dei due "vipponi". Sulla casa di Cinecittà sono già volati degli aerei per omaggiare i "Prelemi", ship nata dalla fusione dei cognomi Pretelli-Salemi.

Parlando con Sonia Lorenzini, Dayane Mello si è detta dubbiosa sul loro rapporto.

La modella brasiliana ha fatto notare che Pierpaolo fino a qualche settimana fa all'interno della casa aveva mostrato un certo interesse nei confronti di Gregoraci. A tal proposito ha affermato: "Ha vissuto una cosa grande con Elisabetta, in cui ha creduto, e adesso che fa? Prova con un'altra?".

Secondo Mello non è normale che due ragazzi giovani che provano un'attrazione reciproca non riescano a scambiarsi un bacio: "Per me sono solo giochetti". A detta della modella, l'amore non è affatto un gioco. Dayane ritiene anche che quella dei "Prelemi" sia una strategia per avere visibilità: "Mi sembra un film già visto".

La gieffina sudamericana, in merito all'aereo indirizzato a Giulia e Pierpaolo ha detto: "La gente ci crede...ma è tutto finto, come il quadro di Elisabetta, un bacio che più finto non si può".

Sonia, al contrario, pensa che Giulia e Pierpaolo siano soltanto un po' confusi e che col tempo potrebbero fare chiarezza sul loro rapporto.

Giulia Salemi ammette di essere in difficoltà

Nei giorni scorsi Giulia Salemi non ha nascosto che la vicinanza con Pierpaolo Pretelli la sta mettendo un pochino in difficoltà. La modella italo-persiana, parlando con Andrea Zelletta, ha spiegato che la sua paura più grande è quella che i telespettatori possano interpretare male il feeling con l'ex velino.

Inoltre ha ricordato quanto le è accaduto nella sua precedente esperienza al GF Vip con Francesco Monte: "Non voglio essere messa in mezzo, ci sono passata due anni fa". Di conseguenza, stavolta ha deciso di agire diversamente: "Adesso il mio comportamento cambierà da così a così". Dopo avere ascoltato la coinquilina, Zelletta non si è detto d'accordo con lei.

Andrea pensa che Giulia dia troppa importanza all'opinione del pubblico. Diverso invece il punto di vista di Andrea Zenga, il quale non vede nulla di particolare nella vicinanza tra Salemi e Pretelli. Tommaso Zorzi, infine, ha preferito fare dell'ironia rivolgendosi direttamente all'ex velino: "Niente Pier, ogni rapporto che apri qui dentro si rovina".