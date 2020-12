Durante la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda il 7 dicembre, Stefania Orlando è stata al centro di numerose accuse e polemiche. In particolare, la showgirl è stata attaccata da Adua Del Vesco, Dayane Mello, Patrizia De Blanck e Antonella Elia in studio. A quel punto, suo marito Simone si è sentito di dire la sua, attraverso i social, e ha criticato le dinamiche del gioco del Grande Fratello Vip.

Simone Gianlorenzi si sfoga sui social e critica le dinamiche del gioco

Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando, si è sfogato sui social relativamente alle dinamiche del Grande Fratello Vip.

Durante la diretta del 7 dicembre, infatti, Stefania è stata al centro di numerose polemiche ed ha subito molti attacchi. La donna ha vissuto i giorni successivi alla puntata in piena crisi, in particolare in seguito alle accuse ricevute da Adua, Dayane, Antonella e Patrizia. Quanto accaduto ha scaturito la reazione del marito di Stefania, il quale si è sfogato sui social riferendosi alle dinamiche del gioco. Il musicista sostiene fin dal primo momento la sua amata moglie anche da lontano ed è molto apprezzato anche dai fan della showgirl. Pertanto, dopo aver assistito agli attacchi ricevuti da Stefania, Simone ha pubblicato un post in cui sostiene che si stia giocando con le persone. "Pensavo fosse un gioco", ha affermato il musicista, sottolineando che il suo non è un riferimento al televoto.

È evidente, infatti, che l'uomo si riferisca proprio agli attacchi che sua moglie si è trovata a ricevere in puntata e che non le hanno lasciato un po' di tregua.

Stefania Orlando piange con Maria Teresa per le accuse ricevute in puntata

Durante la puntata andata in onda il 7 dicembre, Stefano Orlando si è vista contro numerose persone. Innanzitutto, Patrizia De Blanck ha fatto un intervento in studio chiamandola falsa e bugiarda.

Successivamente, la showgirl ha ricevuto altri attacchi anche da Dayane e da Adua, che l'hanno accusata di non avere sensibilità in certe occasioni. A quel punto, Stefania è scoppiata in un pianto liberatorio subito dopo la puntata e si è sfogata con Maria Teresa. Secondo Ruta, il motivo per il quale si sono scagliati contro di lei durante la puntata è che in realtà molti temono Orlando.

A detta di Maria Teresa, Stefania sarebbe un concorrente molto forte ed apprezzato dal pubblico e questo non sarebbe piaciuto ad alcuni. Pertanto, il loro scopo sarebbe quello di screditare la donna in modo da allontanare il pubblico da lei. Anche Antonella Elia in studio ha continuato ad attaccare la showgirl, manifestando l'antipatia nei suoi confronti come succede ormai fin dalla prima puntata.